„Rádi jsme kolegům z Hluboké vyšli vstříc. Od konce loňského roku mají zničené voliéry a aktuálně řeší jejich přestavbu. Pelikány jsme umístili do opravené expozice po lachtanovi medvědím. Jsou zde na dobu dočasnou. Do budoucna plánujeme zapojení do chovu ohrožených pelikánů kadeřavých," řekl kurátor chovu ptáků Petr Suvorov.

Nakládka a transport pelikánů se odehrály bez komplikací. Na cestu z jižních Čech přibalili jejich oblíbenou potravu, a to 12 přepravek zamražených jihočeských ryb.

Dva samci, dvě samice

Současné hlubocké hejno v brněnském azylu tvoří dvě samice a dva samci. Jedna ze samic má úctyhodných 36 let, ostatní ptáci se vylíhli mezi roky 1996 a 2000. Pelikán bílý má rozpětí křídel 2,2 až 3,5 metru a může vážit až 15 kilogramů. V Evropě hnízdí nejpočetnější populace v Rumunsku, jde o 3000 až 3500, dále v Řecku či na Ukrajině.

