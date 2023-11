Zpět

Na violoncello hraje už téměř 40 let. Josef Klíč (47) za tu dobu získal světovou slávu. Nyní se mu ale podařil zřejmě životní úspěch. Se skladbou It Depends vyhrál prestižní soutěž Unsigned Only Music Competition. Podařilo se mu to jako prvnímu obyvateli České republiky!