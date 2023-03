Oproti jiným soupeřkám měla jen minimum času na přípravu, přesto slaví vítězství. Anna Marie Mařáková (19) z Brna vyhrála v Paříži šerpu pro Miss Supertalent of the World. Ta jí otevírá cestu na přední světová mola.

Pořadatelé Miss Supertalent of the World organizované společně s Pařížským týdnem módy vybírali finalistky ze 193 dívek z celého světa ve věku do 25 let. Tři desítky dívek věděly o postupu více než měsíc před vyvrcholením soutěže. S poslední postupovou desítkou si ale dali organizátoři na čas.



Dodělávala zkoušky

„Já jsem se o postupu dozvěděla až týden před soutěží. Bylo to pak hodně hektické, protože jsem ještě na vysoké škole dodělávala zkoušky. Den před soutěží jsme fotili v Paříži u všech známých dominant. Na druhý den již bylo finále,“ řekla Blesk.cz Mařáková, která studuje ekonomický obor.

délka: 00:12.40 Video Video se připravuje ... Anna Marie Mařáková z Brna vyhrála v Paříži mezinárodní soutěž krásy Miss Supertalent of the World. Archiv Anny Marie Mařákové

Pro finalistky bylo v soutěži hodně důležité, jak zaujmou přítomné módní návrháře. Čím víc jich dokázaly upoutat, tím více se v jejich kolekcích objevily na molu.

„Já měla to štěstí, že jsem předváděla všech pět možných kolekcí. To mi určitě pomohlo,“ je přesvědčená usměvavá Brňanka.



Absolutní vítězka

Ve finále zastupovala každou zemi pouze jedna dívka. Když postupovala do TOP 7, byla ráda, že je tam i s oběma kamarádkami, které si na soutěži našla, s Polkou Klaudií Kowalczyk a Portugalkou Beatriz Venancio. Absolutní vítězství ji pak zaskočilo.

„Pocity jsou to báječné. V Paříži ještě pár dnů zůstanu, protože jsem hned na místě dostala nabídku pracovat v Paříži pro Fashion Week. Až poté se vrátím do Brna,“ přiznala.

S výhrou se nepojí finanční bonus, ale nabídka práce s předními módními domy a focení pro módní časopisy.



Fotogalerie 8 fotografií Anna Marie Mařáková (19) z Brna vyhrála v Paříži světovou soutěž krásy Miss Supertalent of the World. Autor: Archiv Anny Marie Mařákové

Vítězku světové soutěže krásy mohly ještě donedávna obdivovat návštěvníci baletu brněnského Národního divadla.dodala Mařáková.Miss Supertalent of the World je světovou soutěží krásy, která se koná v různých částech světa od roku 2011. Mařáková je třetí Češkou, která ji vyhrála. V roce 2015 zvítězila Natálie Stejskalová a v roce 2016 Paulina Pelyová. V roce 2019 byla ještě 1. vicemiss Denisa Korešová.