Částku 2,7 miliardy korun má ke konci letošního roku dlužit město Brno. O stejnou sumu má přitom zadlužení stoupnout i v příštím roce. Radnice totiž plánuje výrazně deficitní rozpočet. Bývalý primátor Brna Petr Vokřál (57, dříve ANO, nyní nez.) ale varuje: Vrátíme se do největší zadluženosti města v celé jeho historii!

Nový koncertní sál pro filharmonii za 1,6 miliardy korun a multifunkční hala. To jsou hlavní plánované investice pro příští rok v Brně. Město s přibližně 380 tisíci obyvateli plánuje příjmy 14,5 miliardy korun a výdaje ve výši 17,2 miliardy korun. Zvažuje proto až třímiliardový úvěr.



To se právě nelíbí bývalému primátorovi Vokřálovi. „Ceny stavebních prací rostou.Město to přivede do velmi obtížné situace s vysokou zadlužeností,“ upozornil Vokřál.

Jeho obavy ovšem většina ostatních zastupitelů nesdílí. Rozpočet podpořilo 36 ze 46 přítomných zastupitelů.

Nejvíce zadluženým městem České republiky je Praha (cca 1,3 milionu obyvatel - pozn. red.), která má aktuálně splácet něco přes 20 miliard korun. Ta pro rok 2021 počítá s vyrovnaným hospodařením, kdy příjmy i výdaje mají být 92,6 miliardy korun.

