Ryby

V pondělí je Mezinárodní den ptačího zpěvu, proto si vyjděte do přírody a relaxujte. Právě v korunách stromů se nachází nejvíce ptáčků a pozitivní energie. Nejlepší by bylo vydat se do přírody samy, ale i s rodinou to dopadne dobře. Nyní si rozumíte.