Dlouhých 15 let čekali v plzeňské zoo na úspěšný odchov stromových agam z Nové Guiney. Mláďat plaza, který nemá český název, se zatím vyklubalo pět. Dalších sedm vajec je v inkubátoru a všichni doufají, že i z nich vykouknou na svět malí ještěři.

První pár agam získala zahrada v roce 2008, záhy ale uhynula samice a vidina získání nové tehdy byla v nedohlednu. Ještěří „vdovec“ se tak přestěhoval k soukromému chovateli, od kterého získala v roce 2015 zoo tři potomky původního plaza.

Dospělosti se ale dožily jen dvě samice. V roce 2020 se přestěhovaly do nového akvaterária s názvem Nová Guinea, o rok později se dočkaly i partnera, dospělého samce.

Rozpačité začátky

Na velkou vášeň to mezi nimi ale zpočátku nevypadalo. „Na větvích nehnutě sedící zvířata žádné známky kontaktu nejevila. Začaly panovat obavy, že agamy nemusejí být navzájem reprodukčně kompatibilní,“ řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.

Slibně vypadající snůšku vajec objevili ošetřovatelé v expozici až loni v září. Mláďata z ní ale nebyla. „První se sice dokázalo proříznout skrze vaječnou skořápku, vylézt z ní však už nezvládlo. Stejným způsobem zahynulo také druhé mládě ze stejné snůšky,“ uvedl Vobruba.

Konečně mláďata!

Další snůška nalezená v expozici v prosinci tak na doporučení zkušeného chovatele putovala do inkubátoru. A vyšlo to! „Ke zdařilému líhnutí došlo až letos 20. března, kdy na svět přišlo první mládě, a to po 99 dnech inkubace. Druhé následovalo o tři dni později,“ dodal Vobruba.

V dubnu se vylíhla další tři mláďata z lednové snůšky a na svůj čas čeká v inkubátoru ještě dalších sedm vajec. Pokud vše klapne, dočkají se v zoo celkem dvanácti malých ještěrů.

Stromová agama

Poměrně velcí ještěři s nápadně zvětšeným hrdlem a šupinatým hřebenem na hřbetě mají jen latinský název Lophosaurus dilophus. Obývají tropické deštné lesy Nové Guiney a několik přilehlých ostrovů.

V Plzni návštěvníci uvidí dospělé plazy v expozici Akva Tera, mláďata jsou zatím v zázemí.

VIDEO: První odchov jedovatých korovců mexických v roce 2019 v plzeňské zoo.

délka: 00:52.60 Video Video se připravuje ... První odchov jedovatých korovců mexických v plzeňské zoo. Romana Vébrová