Kulaté narozeniny oslavili v plzeňské zoo tři medvědi hnědí. Večerníčkovým hvězdám, sourozencům Elišce a Honzíkovi je 20 let, jejich strýci Mikymu je o deset let více. Medvědi slavili kulatiny dodatečně, lednový termín totiž prospali. Pečiva či dortů se v zahradě už ale nedočkají, jen přírodní stravy. A svědčí jim to.