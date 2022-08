„Jídlo rozvážím už pět let. Když jsem tehdy přišel na pohovor, tak se na mne vedoucí dívala a pak řekla svému kolegovi, že se jí hlásí sedmdesátiletý prďolák,“ říká se smíchem Telecký. Přesto uspěl, kolega se totiž za něj přimluvil.



Brno zná jako své boty

Od té doby křižuje na kole Brnem, jak závodník. „Znám ho velmi dobře, narodil jsem se tu. Jsem proto rychlejší než auto. Mockrát se mi to stalo, že mi navigace ukazovala, že jsem mimo trasu, ale já to zrovna bral nějakou zkratkou,“ vysvětlil.



Nejvíc napilno měl Telecký v době pandemie, kdy si lidé hodně objednávali jídlo domů. „To jsem si dokázal vydělat až 40 tisíc za měsíc, ale to jsem pracoval až dvanáct hodin denně a najezdil přitom i 148 kilometrů za den,“ upřesnil.



Za radost dovolená

Nyní denně rozváží jídlo asi pět hodin. „Dělám to pro radost, tak mi to stačí. Za vydělané peníze pak jezdíme s manželkou každoročně na dovolenou na Kanárských ostrovech,“ popsal oblíbenou destinaci. K té se dostal díky lékařům.



Před dvaceti lety měl vážnou obavu o svou manželku. „Měla rakovinu pánevní kosti a doktoři mi řekli, ať ji vezmu na tu nejhezčí dovolenou. Tak jí říkám, že pojedeme na Kanáry a ona na mě jestli nejsem blbej. Vidíte, dopadlo to dobře a už tam jezdíme 20 let,“ řekl se smíchem.



Telecký má v Brně přezdívku „Tenisák“.dodal s úsměvem vitální senior.

