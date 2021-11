Nález nejprve nevzbudil velký rozruch. Stavbyvedoucí umístil shluk velkých kostí a opracovaných kotoučů v pracovní boudě. Trvalo 75 dnů, než místo prozkoumal Alexander Makowsky, profesor německé techniky, mineralog a botanik.V místě objevu nechal vyhloubit jámu o ploše 8 metrů.

„Ve spraši, okrem probarvené do červena, narazil v hloubce 4 a půl metru na metrový kel, spočívající na mamutí lopatce. Hned vedle ležela lidská lebka a další okrem zbarvené lidské kosti,“ uvedl archeolog Martin Oliva z Moravského zemského muzea v Brně.

Šaman trpěl kostižerem

Zkoumáním lebky a části stehenních kostí staršího muže se zjistilo, že trpěl kostním zánětem, lidově zvaným kostižer. „Ten musel být vrozený, takže pohřbený muž po celý život trpěl značnými bolestmi. Právě z takových psychicky zkoušených jedinců se dle etnohistorických záznamů rekrutovali šamani, čili osoby domněle schopné komunikace s duchy v zájmu svého společenství. Umožňuje jim to stav transu, navozený drogami, rytmem bubnování nebo právě bolestí,“ dodal Oliva.

Že šlo o pravěkého šamana, dokládaly i milodary kolem ostatků. Ohlazený konec sobího parohu byl zřejmě paličkou na buben a dvě mezikruží z opuky jsou typickými šamanskými kruhy, známými ze Sibiře.

Loutka pro duchovní rituály

Nejvíc nakonec vynikl nález sošky z mamutoviny, sestávající ze tří dochovaných částí: hlavy, trupu a levé ruky. „Podobné sošky, loutky, sloužily šamanům k různým performancím a jako lapače duchů,“ podtrhl archeolog.

Dnes je torzo figurky zobrazující mužskou postavu považováno odborníky pravděpodobně za nejstarší loutku na světě!

Unikát z konce doby lovců mamutů

Radiokarbonové datování z oxfordské laboratoře určilo stáří nálezu na téměř 24 tisíc let, podle znalců je ale reálné stáří ještě o 3 až 4 tisíce let vyšší. „Ocitáme se tedy na sklonku éry lovců mamutů s kulturou zvanou gravettien. Nález šamanské figurky dovolil poodhalit taje jejich duchovního života,“ tvrdí Martin Oliva.

Moravské zemské muzeum se v roce 130. výročí tohoto unikátního nálezu rozhodlo upozornit na šamanovu loutku pamětní deskou. Její autorkou je sochařka Irena Armutidisová.

