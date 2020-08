Kdo by neznal piškvorky. Oblíbenou zábavu celých rodin na čtverečkovaném papíře s křížky a kolečky hrál asi každý. Piškvorky se však hrají také na mistrovské úrovni. Partie velmistrů oblíbené strategické hry trvají až pět hodin!

Brněnská základka v Antonínské ulici hostila o víkendu mistrovství světa mládeže v piškvorkách. Devět českých reprezentantů však kvůli koronaviru nemohlo hrát se soupeři tváří v tvář, proto se poprvé v historii hrál světový šampionát online přes počítače.

„V piškvorkách nejsou peníze jako v šachách. Uživit se jimi určitě nedá. Hry jsou ale hodně podobné a náročné na přemýšlení a logické myšlení. Ne náhodou jsou ti nejlepší hráči velmi úspěšní také ve svých povoláních,“ svěřil se úřadující mistr světa Martin Muzika (29).

Světová velmoc

Programátor z Březnice u Příbrami vloni prolomil po devíti letech nadvládu maďarských piškvorkářů a sebral jim světový titul. Do Brna přijel jako trenér a mentor českého juniorského týmu.

Češi jsou podle něj spolu s Maďary v piškvorkách světovou velmocí. „Na velmi vysoké úrovni hrají u nás tři desítky lidí,“ řekl Muzika. Základnu ale mají české piškvorky obrovskou, školní přebory hrává každý rok přes tisíc týmů z celé země.

Hra je ale přece jen jiná, než ta, kterou hrajeme doma v obýváku. Místo křížků a koleček používají soutěžní hráči bílé a černé kameny. Deska má rozměr 15x15 polí, kameny se kladou na kříže, nikoliv do středu polí.

Partie trvají až pět hodin

Maximální počet tahů ve hře je 225. Pokud by nikdo neudělal žádnou chybu, nakonec vyhraje ten, kdo začínal. To se ale nikdy nemůže stát, člověk není robot. „Partie soutěžních hráčů končí vítězstvím jednoho zhruba po 30 až 40 tazích. Ti nejlepší hrají kolem 120 tahů, partie trvá i pět hodin. A to i přesto, že na jeden tah je časový limit jako v šachu,“ zmínil mistr světa Martin Muzika.

Profík a laik si spolu moc nezahrají

Pokud by chtěl hrát naprostý laik se soutěžním hráčem, nemůže prakticky vyhrát, pouze shodou náhod. Hráči totiž používají teoreticky daná zahájení, podobná jako v šachu. Piškvorkáři jim říkají swapy. Tahy jsou tam logicky dané a vedou k vítězství.

Promýšlí se na mnoho tahů dopředu. Soupeř, který chce swap protivníka prolomit, jej musí znát a v pravou chvíli nastražit past. Vyhrává hráč, který dříve vytvoří nepřerušenou řadu svých pěti kamenů v jakémkoliv směru.

Češi mají dvě stříbra

Mistrovství se zúčastnilo devět Čechů, dva z nich získali stříbrné medaile - Lukáš Souček (24) v kategorii A a Jakub Horák (17) v kategorii B.

A:

1. Zoltán László (Maďarsko)

2. Lukáš Souček (CZ)

3. Zoltán Sonkoly (Maďarsko)

dále už žádný Čech

B:

1. Georg-Romet Topkin (Estonsko)

2. Jakub Horák (CZ)

3. Ivan Danilin (Rus)

4. Matěj Holub (CZ)

5. Maxim Metreveli (Rus)

6. Lukáš Kraus (CZ)