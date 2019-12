Hladovku držel student brněnské Masarykovy univerzity přesně týden. Za tu dobu podle něj zhubl asi pět kilogramů. Mohl pít jen neslazený čaj, vodu s citrónem a mohl si doplňovat vitamíny a minerály.

„Bylo to náročné, ale zároveň odměňující v tom, že jsem vedl spoustu zajímavých diskusí na ulici. Lidé se zastavili, ať už aby mne podpořili, nebo aby se se mnou pobavili o důvodech, proč to držíme. Horší než ten hlad, který jsem cítil spíše v pozadí, byla únava a slabost,“ uvedl Opatřil.

Krize jako priorita

Hladovku držela v ČR dvacítka aktivistů. Cílem protestu bylo dosáhnout toho, aby bylo řešení klimatické krize prioritou vlády. Hnutí chce o svých požadavcích a závažnosti problému vyvolat celospolečenskou debatu. Hlavními místy, kde lidé veřejně drželi hladovku, byly pražský Anděl a centrum Brna.

Opatřil v Brně držel týdenní hladovku, dalších šest lidí v Brně se podle něj přidalo na méně dní. Požadoval vyhlášení klimatické nouze ve městě a setkání s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS) a jejím náměstkem zodpovědným za životní prostředí Petrem Hladíkem. Sešel se s nimi dnes.

„Výsledkem té schůzky je, že naše hnutí bude přizváno k tvorbě obsahu informační kampaně ohledně klimatické změny, kterou Brno bude v příštím roce dělat. Je to dobrý začátek dalších vyjednávání. Domluvili jsme se také, že se spojíme ohledně dalšího termínu schůzky,“ uvedl Opatřil.

Chtějí peníze z rozpočtu

Podle něj by Brnu mohlo vyhlášení klimatické nouze pomoci získat více peněz ze státního rozpočtu, aby klimatickou krizi mohlo řešit. „Pomohlo by to i v tom smyslu, že jakmile se vyhlásí nějaký stav nouze, tak to občany vytrhne z letargie, ve které v současné době žijí, a přiměje je to vnímat ten problém se vší vážností,“ uvedl Opatřil.

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion protestují ve světových velkoměstech s cílem upozornit na klimatickou a ekologickou krizi, často například blokují dopravu. V Praze například asi na 40 minut zastavili dopravu na magistrále u Národního muzea, rozvěsili oblečení na dvacítce míst nebo protestovali při zasedání takzvané uhelné komise před úřadem vlády.

