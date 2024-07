Řada z vás vyráží na dovolenou letadlem. Když se naučíte balit kabinové zavazadlo efektivně, ušetříte si trapné okamžiky vybalování před bezpečnostní kontrolou, můžete ušetřit i peníze a zachrání vás, když hlavní kufr omylem odletí na druhou stranu světa. Co do něj smí, co nesmí a co by v něm být mělo?

Tekutiny a pasty

Na palubu smí do celkového objemu 1 litr, balené maximálně po 100 ml a všechny dohromady navíc v neprodyšném průhledném plastovém sáčku zataveném nebo jako ziplock). Platí to pro všechno, co teče, jako je voda, šampon či zavařené okurky, ale třeba i pro pastu na zuby, krém, med, paštiku či přezrálé ovoce. Zákaz se týká i sprejů, aerosolů. Normální jídlo si ale vzít můžete.

Kosmetiku a nápoje dejte do zapsaného zavazadla. Když cestujete bez něj, kupte si malou cestovní kosmetiku v baleních do 100 ml. Všechnu vložte do průhledného ziplock mrazicího sáčku. Vyplatí se vzít si prázdnou lahev a doplnit ji z pítka za bezpečnostní kontrolou.

Pozor na váhu

U většiny společností je základní kabinové zavazadlo zdarma v ceně letenky. Zatímco někde zabalíte i velmi dostatečných 15 kilo jako příruční, jinde se nedostanete bez příplatku přes sedm. Skořepinový kufřík, který v jedné společnosti létá v kabině v pohodě, může u druhé být již nadměrečný a za tučný příplatek na přepážce na letišti poputuje do podpalubí. Stačí, když ho neprocpete zkušebním kovovým rámem a platíte příplatek.

Třeba u Ryanair to může být i 11 eur (270 Kč) za každé kilo navíc. Jinde vám napočítají rovnou novou váhovou kategorii (ČSA z 8 na 32 kg za příplatek 1100 Kč).

Vedle příručního zavazadla si můžete u většiny aerolinek přibalit třeba ledvinku, či volně nesený polštář do letadla, které se nepočítají jako extra zavazadlo. Může se to ale různit.

Maximální rozměry zavazadel do letadla Autor: archiv Blesku

Elektronika

V odbaveném zavazadle nesmí být baterie, elektronika ani cennosti. Letecká společnost ručí za kufr a jeho obsah jen do výše 1220 eur (30 tisíc Kč), takže vše cenné je lepší mít s sebou v příručním. Notebooky, telefony, kamery nebo powerbanky byste navíc měli při bezpečnostní kontrole vyložit ven, takže je mějte v příručním zavazadle někde po ruce.

Některé společnosti omezují maximální velikost powerbanky v kabinovém zavazadle na 20 000 mAh, jiné až na 32 000 mAh. Většinou ale nevadí, když si vezmete dvě menší. Do odbaveného nesmí vůbec!

Oblečení

Pro případ nouze si do příručního zavazadla přibalte základní oblečení, jako jsou plavky, jednu sadu spodního prádla a tričko, kdyby se vám cokoliv stalo s hlavním kufrem. Cestovní ručník zabere místo jako pěst, v případě nouze ho ale využijete i jako přikrývku, či smotaný jako polštář.

Tohle ne!

Jestliže příruční zavazadlo využíváte jako výletní batůžek v cílové destinaci, důkladně jej prohlédněte. Zavírací nožíky, vývrtky, multifunkční nářadí, ale i pilníčky na nehty nebo manikurní nůžky nesmí na palubu. Jestli je zapomenete dát do odbaveného zavazadla, hrozí, že vám je při kontrole seberou.

Některé společnosti umožňují vzít si za poplatek 10 až 75 eur druhé kabinové zavazadlo (Eurowings, 55 x 40 x 23 cm, 8 kg; Vueling 55 x 40 x 20 cm), takže když vám to stačí, nemusíte v cíli čekat na vykládku zavazadel.

