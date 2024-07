Zájezd začíná na letišti

Vyrážíte na dovolenou s cestovní kanceláří? Zájezd nezačíná zasláním pokynů, ale až po příjezdu na letiště a odbavení. „V tomto okamžiku lze považovat zájezd za zahájený a cestovní kancelář odpovídá za to, že budou služby poskytnuty v souladu se smlouvou,“ vysvětluje Mgr. Jakub Keresteši, ombudsman Blesku a garant projektu zkazenadovolena. cz.

Ombudsman Blesku Mgr. Jakub Keresteši Autor: Tonda Tran

Pozdní příchod se prodraží

Cestovka ale neodpovídá za každý problém na letišti. Pokud se nedostavíte k příletu včas a letiště odmítne provést odbavení, cestovku to nebolí. „Každý z cestujících odpovídá sám za to, že nastoupí na zájezd řádně. Pokud se vám tedy nepodaří dorazit na letiště včas a nebudete odbaveni, nesete si veškeré náklady na další postup sami,“ vysvětluje právník.

Zmeškaným odletem to nemusí skončit

Odletěli bez vás? Řešte to! V obchodních podmínkách většiny cestovních kanceláří je sice uvedeno, že nenastoupení na zájezd znamená zánik a 100% stornopoplatek, odborníci to nevidí tak jednoznačně.

V případě, že se do hotelu dopravíte na »vlastní pěst«, měli byste mít nárok na poskytnutí zaplacených služeb v daném místě. „Podle mého názoru nemůže cestovní kancelář z důvodu nenastoupení k odletu včas zrušit celý zájezd a nevrátit cestujícímu ani korunu,“ říká Mgr. Keresteši. „Pokud se podaří klientovi do destinace dopravit, měl by mít možnost čerpat veškeré služby a měl by mít též možnost absolvovat řádně zpáteční let,“ dodává.

Rada: Obraťte se co nejdříve na cestovní kancelář, která je vám povinna poskytnout pomoc, i když si za problémy můžete sami. Může vám např. rezervovat místo v dalším letu, nebo (pokud se do destinace nijak nedostanete) si s ní můžete dohodnout vrácení části peněžních prostředků. Počítejte ale s tím, že mimořádná pomoc nebude zadarmo.

Kdy žádat o odškodnění za zpoždění

Ani včasným odbavením však není vždy vyhráno. Začátek i konec dovolené může pokazit zrušení nebo zpoždění letu. Za určitých okolností je ale možné žádat o odškodnění. Tohle rozhoduje:

􀁺 Let z letiště v EU – musí se jednat o let z letiště v rámci Evropské unie (včetně Norska, Švýcarska a Islandu) na jiné letiště v EU nebo mimo EU.

􀁺 Délka zpoždění – musí jí buď o zrušení letu, nebo jeho zpoždění o více než 3 hodiny )

􀁺 Let z letiště mimo EU do EU – nárok na odškodnění je i v případě letu z oblasti mimo Unii do EU (včetně Norska, Švýcarska a Islandu), ale s aerolinkou registrovanou v EU.

􀁺 Mimořádnost – nesmí se jednat o tzv. mimořádnou okolnost.

Sledujte čas

Při dovolené je nutné nejen stihnout čas odletu, ale pohlídat si i délku zpoždění a včas žádat o odškodnění. „Výzva k úhradě musí být letecké společnosti doručena vždy do 6 měsíců od zpoždění nebo zrušení letu,“ zdůrazňuje právník Mgr. Jakub Keresteši. A i když vypadá stanovení nároku na odškodnění jednoduše, může ho zkomplikovat rozhodovací praxe Evropského soudního dvora. Je proto dobré poradit se s odborníkem.

Získat můžete stovky eur

Pokud zpoždění nebo zrušení letu odpovídá podmínkám pro odškodnění, můžete získat 250 – 600 eur (podle letové vzdálenosti). A pozor! Nárok na odškodnění se odvíjí od zaplacené letenky. „Pokud cestující má vlastní sedadlo a necestoval zdarma například v rámci nějaké akce apod., nárok tedy mají i děti,“ říká právník.

Rada: Záleží na dveřích

Jak zjistíte délku zpoždění? Počítá se od doby, kdy měl let správně přistát, do doby, kdy jsou otevřeny alespoň jedny dveře letadla a cestující si můžou vystoupit.

Kdy peníze (ne)spolkne mimořádnost

O peníze za odškodnění je možné přijít, pokud je způsobené mimořádnou okolností. Nejběžnější mimořádné okolnosti:

Stávka

ANO i NE

Roli hraje, jestli se jedná o stávku letištního personálu, případně řízení letového provozu. Pak nárok na odškodnění není. Odškodnění získáte v případě stávky personálu aerolinky, a to bez ohledu na její důvod.

Nepřítomnost posádky

ANO

Nezáleží na důvodu, i v případě akutního onemocnění člena posádky je nárok na odškodnění.

Závada na letadle

ANO

Vždy je nárok na odškodnění bez ohledu na důvod závady.

Špatné počasí

NE

Letecká společnost nenese žádnou odpovědnost a nemusí nic platit.

Srážka s ptákem

NE

Letecká společnost za problém neodpovídá a nemusí platit.

Neplánované mezipřistání

ANO i NE

Nebere se jako zrušení letu. Je ale možné ho odškodnit jako zpoždění, je však nutné doletět 3 a více hodin po plánovaném příletu.

Chyba letištního personálu

ANO i NE

Závisí na situaci, například náraz schůdků do letadla je odškodnitelný, nefunkční systémy odbavení už nikoli.

Rada: Po kom chtít peníze

Za zrušení nebo zpoždění letu odpovídá primárně aerolinka. Odškodnění lze žádat i po cestovní kanceláři, ale více peněz získáte u aerolinek. K žádosti o odškodění se vám bude hodit palubní vstupenka a nějaký doklad o zpoždění letadla. S nimi pak budete kontaktovat aerolinku a žádat o odškodnění. „Málokdy se však stane, že aerolinka na výzvu vůbec odpoví, nedejbože, že by zaplatila. Dost často je třeba využít služeb advokáta a jít k soudu,“ vysvětluje Mgr. Keresteši.

Rada: Trvejte na občerstvení

Nemáte peníze, zato při dlouhém čekání hlad a žízeň? Občerstvení by vám měla poskytnout letecká společnost. Nárok na občerstvení vzniká vůči letecké společnosti vždy, i v případě, že za zpoždění může mimořádná okolnost. Pokud letecká společnost občerstvení neposkytne, je možné nechat dodatečně proplatit náklady, které vynaložil sám cestující.

„Jen je potřeba vždy uplatnit přiměřený výdaj. Někalikochodová luxusní večeře proplacena s velkou pravděpodobností nebude,“ vysvětluje právník. Podle něj je nárok na občerstvení jen v případě, že aerolinka předpokládá zpoždění o 2 hodiny a více u letu do 1500 km a 3 hodiny a více u letu nad tuto vzdálenost. „V případě, že by mělo dojít k posunu letu na další den, tak i ubytování,“ dodává.

