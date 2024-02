Jarní prázdniny znamenají přeplněné lyžařské svahy, protože do hor vyráží více než polovina lyžařů z celé zimní sezony (57 %). Na svazích tak lidé čelí vyššímu riziku srážky. „Podle našich statistik se v období února a března každoročně stává nejvíce úrazů spojených s lyžováním ze všech zimních měsíců, a to až dvojnásobně,“ vysvětluje Ivana Nekvindová z ČSOB Pojišťovny.

U lyžařů jde nejčastěji o úrazy dolních končetin, zejména o zlomeniny a poranění vazů v kotníku a v koleni. Pro snowboardisty jsou typické zlomeniny paží, zápěstí a klíčních kostí. „Přestože většina lyžařů i snowboardistů v současnosti používá ochranné přilby, bývají častou komplikací otřesy mozku,“ dodává Marek Fryš mluvčí Horské služby ČR.

České hory neřeší

Pojištění na české hory ale Češi moc neřeší. Neuvědomují si, že léčbu sice kryje veřejné zdravotní pojištění, horší to ale je s případnými trvalými následky. To může vyřešit životní pojištění. Kromě toho se vyplatí i pojištění odpovědnosti z běžného života. „Kryje škody způsobené jak na zdraví, tak na majetku třetím osobám, a hodí se tak v případě, kdy způsobíte újmu nejen sobě, ale i druhému lyžaři,“ říká Jakub Mazal, expert na pojištění ze společnosti Sirius Finance.

V zahraničí se bez pojistky nedoplatíte

Stoupá zájem o lyžování v zahraničí. Jen do Alp každý rok vyrazí přes půl milionu Čechů. Jenže kartička zdravotní pojišťovny za hranicemi zdaleka na pokrytí nákladů za léčbu nestačí. „Většina zdravotnických zařízení v zahraničí je soukromá a není možné v nich uplatnit EHIC kartu, tj. modrou kartičku pojištěnce. Ta navíc nepokrývá ani zásah horské služby, transport do nemocnice nebo transport zpět do České republiky,“ vysvětluje Vlastmil Divoký z ERV Evropské pojišťovny. Přitom např. cena za převoz vrtulníkem v Rakousku vychází v průměru na více než 120 tisíc korun.

Rada: U léčebných výloh se vyplatí vyšší pojistné částky, alespoň 5 milionů korun v Evropě, na jiných kontinentech ještě více.

Rada: Při srážce si vyměňte čísla

Srazili jste se s jiným lyžařem? Abyste se vyhnuli pozdějším komplikacím, odborníci doporučují vyměnit si telefonní čísla nebo kontakty. „Pak to jde následně řešit přes pojištění odpovědnosti z běžného života (pokud pojištění odpovědná osoba za srážku má),“ říká Mazal.

Rada: Pozor na výluky

Dejte si pozor na pojistné podmínky a s tím spojené výluky. „Ne všechny pojišťovny mají zimní sporty (lyžování, snowboarding…) zahrnuté v základním balíčku a je potřeba si je pojistit nad rámec základního pojištění,“ radí Jakub Mazal. Vždy se proto zajímejte, co všechno vaše pojistka zvládne.

Slovensko: Za Horskou službu si připlatíte

Není cizina jako cizina. Na Slovensku si sice s kartičkou EHIC vystačíte, výjimkou je ale zásah Horské služby (v průměru stojí 350 eur), vyhledání postiženého turisty, případně transport helikoptérou do nemocnice (cena několik tisíc eur). „Bez pojištění vás i u sousedů pak může zaskočit účet na desítky tisíc korun,“ upozorňuje Eva Trajboldová z pojišťovny Uniqa.

Itálie: Pozor na povinnosti!

Pojištění odpovědnosti je od loňska pro lyžaře povinné v Itálii. Za nedodržení hrozí na sjezdovce pokuta 150 eur a odebrání skipasu. Navíc v Itálii nesmíte opustit nebo nechat bez dozoru děti mladší 14 let. Hrozí za to odnětí svobody od 6 měsíců do 5 let.

„Pro Itálii doporučujeme vyšší hladinu krytí v pojištění odpovědnosti, protože poškození tam žádají jedny z nejvyšších odškodnění v Evropě a jsou ve vymáhání velmi úspěšní,“ varuje Trajboldová a upozorňuje, že újmy na zdraví anebo větší škody na vybavení a výstroji tam řeší specializovaní advokáti, a to i soudně.

Bombardino může přijít draho

Ani cestovní pojištění není všemocné. Nevztahuje se například na pojistné události způbené pod vlivem alkoholu. Pojišťovny většinou mají v podmínkách nulovou toleranci. „Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na úmyslně způsobené škody, škody vzniklé pod vlivem alkoholu a návykových látek a v situacích, kdy klient porušil zákonné normy nebo nařízení platná v navštívené zemi či konkrétním středisku,“ potvrzuje Eva Trajboldová.

Jak řešit pojistnou událost

V případě nehody nebo zranění vždy kontaktujte místní policii a zajistěte si kontakty na svědky události.

Pořiďte případně fotodokumentaci, nakreslete si plánek místa nehody.

Nikdy nepodepisujte žádnou dokumentaci události, pokud textu nerozumíte.

Požádejte o pomoc asistenční službu k cestovnímu pojištění, dostupnou 24 hodin denně telefonicky. Její pracovníci mohou převzít komunikaci a vyřizování za vás.

Uschovejte všechny doklady.

Po návratu bez odkladu pojistnou událost nahlaste a poskytněte pojišťovně veškerou dokumentaci.

Tip: Záchranka v kapse

Na území České republiky, Rakouska, Slovenska a Maďarska funguje mobilní aplikace Záchranka. Hodí se pro rychlý kontakt zdravotnické záchranné služby nebo horské služby. Uživatelé je jednoduše zavolají stiskem jediného tlačítka, čímž zároveň mohou předat souřadnice své aktuální polohy. V Itálii je například možné využít podobnou aplikaci GeoResQ.

Kolik stojí pomoc

Průměrná cena za transport helikoptérou se pohybuje v rozmezí 3 000–10 000 eur.

Zásah horské služby se odvíjí od počtu záchranářů a paušál výjezdu je v řádech stovek eur.

Akutní ošetření jako je např. zlomenina (a tomu předcházející rentgen) vyjde na 500–1 000 eur.

Hospitalizace, ať už v soukromé nebo veřejné nemocnici, vyjde v rozmezí 5 000–15 000 eur.

V případě, že jste označen za viníka nehody, mohou být náklady za újmu v řádu stovek tisíc až milionů korun.

Zdroj: Pojišťovna ČSOB

Rada: Jen pojištění k platební kartě nestačí

Myslíte, že vás z problémů vytáhne běžné cestovní pojištění, které se sjednává u platebních karet?

„V některých momentech může být toto cestovní pojištění dostačující. V případě, kdy chcete vyrazit do zahraničí na hory, doporučuji spíše sjednat si cestovní pojištění přímo u konkrétní pojišťovny. Ve většině případů jsou totiž limity na léčebné výlohy u platebních karet s cestovním pojištěním velice nízké a nevztahují se na ostatní připojištění. Jako je například pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel a další. Jak léčebné výlohy, tak i újma na zdraví nebo majetku se může v zahraničí prodražit,“ doporučuje odborník Mazal.

Termíny jarních prázdnin

5. 2. – 11. 2.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Tachov, Vyškov, Znojmo

12. 2. – 18. 2.

Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Přerov, Sokolov + Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou

19. 2. – 25. 2.

Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

26. 2. – 3. 3.

Bruntál, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Písek, Semily

4. 3. – 10. 3.

Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem

11. 3. – 17. 3.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Pravidla provozu na sjezdovkách

Stejně jako na silnicích, i na sjezdovkách platí »pravidla provozu«. Podle zahraničních průzkumů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) ale nemá část lyžařů a snowboardistů o jejich existenci ani ponětí. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů. Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu – nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací:

1) OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2) PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3) VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.

4) PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5) PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6) ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7) STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8) RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.

9) V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

10) IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.