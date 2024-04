Změna nemile zaskočila i zkušeného mykologa Jaroslava Malého, podle kterého se i dosud ve školách věnovali houbám jen velmi okrajově. „Je jednoznačně důležité, aby se děti o houbách učily a ty jedovaté houby tam byly zahrnuty. V zemi, kde je houbaření národním koníčkem, i tak často dochází k záměnám a otravám,“ upozorňuje mykolog, který už 14 let jezdí do škol pořádat mykologické přednášky. „Ročně seznámím zhruba 25 tisíc dětí s houbami a děti i učitelé jsou nadšeni. Zaměřuji se hlavně na jedovaté houby,“ vysvětluje Jaroslav Malý.

Ministerstvo: Bude se učit jinak

Paniku nad změnami v učivu o houbách mírní tiskový mluvčí Národního pedagogického institutu České republiky Radek Melichar. „Není tomu tak, že by se děti neměly učit rozpoznávat nejznámější jedlé a jedovaté houby, ale jde o změnu formy, jak se o nich budou učit,“ vysvětluje Melichar.

V návrhu revidovaných Rámcových vzdělávacích programů (RVP) je podle něho environmentální výchova jednou z důležitých tzv. průřezových kompetencí učení, v jejímž rámci se také počítá s poznáváním lesního ekosystému – a to včetně rozpoznávání druhů hub. „Tvůrci návrhu si také uvědomovali, že sběr hub je v našem kulturním prostředí nejen neopominutelný fenomén, který má své využití například v ekologické výchově a biologii, ale také v dalších oblastech, jako je umění a literatura,“ upozorňuje Radek Melichar.

Žáci by si tak nově měli především odnést poznání, proč se o houbách učí, i informaci o tom, že dnes už existuje celá řada nových technologií, které rozpoznávání hub umožňují a usnadňují. „Primárně jde o potlačení formy memorování školní látky a informací, směrem k aktivnímu poznávání dané oblasti,“ dodává Radek Melichar.

Biflování nestačí...

Také podle mykologa Michala Mikšíka prosté biflování hub nestačí, důležitá je jejich praktická znalost. „Je dobré vidět houby ve skutečnosti. Naučit se je podle obrázků je hezké, ale je to pořád málo. Určitě může pomoci osvěta mykologů, kteří budou chodit za žáky přímo do škol. To je to, co chybí nejvíc,“ soudí Michal Mikšík.

