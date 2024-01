Blíženci

Pokud si nebudete něčím jistí, tak se do toho nepouštějte. Nechte si popřípadě poradit a nedělejte si to složitější, než to je. Pakliže se vás vře nutkání něco dokázat a vyjet z komfortní zóny, popřemýšlejte o tom. Příští týden budete vědět, na čem jste.