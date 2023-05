Na případ necitlivého hodnocení upozornil na svých facebookových stránkách Líný učitel pedagog Robert Čapek. Celou situaci popsala externí zaměstnankyně agentury, se kterou měla škola smlouvu a která byla na škole v přírodě pracovně.

Třídní učitelky podle ní vyhlásily před celou jídelnou plnou dětí nejhůře uklizený pokoj. A poté předaly třem chlapcům diplom za nepořádek s obrázkem prasete, na který napsaly »to jsem já« a »neuklízím«. Poté měli na pokyn učitelky ostatní spolužáci křičet v jídelně: fuj! Děti s ponižujícím diplomem se nakonec měly rozbrečet.

Blesk.cz kontaktoval ředitele zmíněné základní školy Pavla Petrnouška, který potvrdil, že vše intenzivně řeší. „Beru to jako pochybení, byť, a to zdůrazňuji, výborných učitelek. Bylo to pedagogické selhání a chyba proti dítěti,“ přiznal Pavel Petrnoušek, který si je dle svých slov vědom, že skrze rozdávání hanlivých diplomů cesta nevede.

„Bylo by špatné, kdyby byť jedno jediné z těch dětí mělo mít psychickou újmu nebo by se ho to mělo dotknout, a ono by si celoživotně neslo špatný vztah ke školním akcím a ke škole jako takové.“

Petrnoušek však zároveň popřel, že by učitelky měly tři chlapce šikanovat tím, že by vybízely ostatní děti, aby na ně pokřikovaly. „Rozhodně je organizovaně nevyzývaly k nějakému chrochtání a skandování fuj a podobně. To, jestli to nějaké dítě pak na chodbě udělalo, tomu nemůžeme zabránit, ale na to jsem paní učitelky upozornil,“ přiznává ředitel Petrnoušek a dodává: „Proberu to také na pedagogické radě, protože všechno dobré, co pro děti uděláte, se touhle chybou zkazí.“

Vytýkací dopisy a bez příplatku

Blesku ředitel základní školy potvrdil, že se všemi třemi učitelkami měl osobní pohovor, dostaly vytýkací dopisy a odebral jim osobní příplatek. O případ se také podle jeho slov zajímá Česká školní inspekce. Podle ředitele teď potrestaným učitelkám chodí i maily plné nenávistných komentářů. „Někteří jim vyhrožují smrtí a zabitím. I třeba na sociálních sítích,“ uzavírá ředitel.

Třídní učitelka nahrazuje rodiče

K případu se vyjádřil i pedagog Robert Čapek, který dlouhodobě tepe nešvary v českém školství a na případ upozornil jako první. Chování učitelek je podle něho nepřijatelné z mnoha důvodů. „Je krajně nevhodné vystavovat žáka posměchu, když něco neumí. Je jedno, jestli je to úklid pokoje nebo malá násobilka. Ještě horší je pak nabádat k tomu jejich spolužáky,“ popisuje Čapek.

Prvňáček na škole v přírodě je často poprvé mimo domov, třídní učitelka mu tam nahrazuje rodiče. Je to pro něj velmi důležitý dospělý v jeho životě, tráví s ním desítky hodin každý týden. „Pokud žákovi udělá tohle, může ho to poškodit až do dospělého věku. Srovnávání s letním táborem, kde někteří také dostávali čuníka, vůbec neobstojí. Jak kvůli věku, tak i kvůli roli třídního učitele,“ upozorňuje Robert Čapek. Trestání chyb a penalizování nedostatků místo podporujícího a formativního hodnocení je pedagogický nešvar, který se podle odborníka musí ve školách změnit.

Jak správně postupovat?

Jak tedy jednat, pokud chci dítě něco naučit? Třeba zrovna uklízet pokoj na škole v přírodě? „Je potřebné ho nechat to zkusit a pak mu dát zpětnou vazbu: optimistickou, konkrétní, individuální. Nešetřit pochvalou za to, co se povedlo. Udělat z toho zábavnou a motivující činnost. Dobrá pedagogika funguje, ať učíte cokoliv,“ je přesvědčen Čapek.

Je podle jeho názoru také zřejmé, že zapojení do úklidu doma je u několika desítek prvňáčků jiné. „Mantinely toho, co to vlastně pořádek je, jsou u jejich rodin velmi široké. To se nezmění první den školy v přírodě. Takže je nutné se ubezpečit, že dítě ví, co to znamená „mít uklizený pokoj“ a třeba mu i předat některé techniky ukládání, dát mu pár tipů, kam si má uložit své věci a podobně. Mluvíme zde přece o šestiletých dětech, ne o středoškolácích na intru!“ uzavírá Robert Čapek.

