Jaká je podle vás definice zlozvyku?

Pro Národní sbírku zlozvyků jsem zlozvyk definovala jako chování člověka nebo skupiny lidí, které se neustále opakuje a vadí nám. Pro každého člověka je zlozvykem logicky něco jiného – například pravidelný úklid domácnosti někomu vadí a někdo ho naopak oceňuje.

Původně jsem si myslela, že každý dobře ví, co nazýváme zlozvykem, ale později jsem zjistila, že většina společnosti je přesvědčená o tom, že zlozvyk je hlavně nějaká závislost, které se musíme zbavit. Proto také často uvádím různé příklady, aby lidí viděli, jak široká škála činností do toho může patřit.

Asi nejvíce mě zajímají národní zlozvyky. Mohla byste zmínit ty nejčastější české?

Na statistiku nejčastějších zlozvyků je ještě příliš brzy, protože ještě pořád jsme ve fázi sběru, ale nejčastěji lidi napadnou tyto věci: Češi jsou mistři světa ve všem. Řízky na každou cestu. Ponožky Nike v botách Adidas. Všude ve světě se lidé hádají, kdo pije méně, jen Češi a Slováci se hádají, kdo pije víc.

Národní zlozvyky jsou ale opravdu daleko bohatší kategorie, než si umíme představit. Vždycky záleží na tom, kdo zrovna zlozvyk hlásí – zda je to senior, nebo malé dítě.

Jaké jsou vaše oblíbené?

* Tykání Vietmancům.

* Přivážení kamínků ze zahraničí.

* Orchidej na záchodě ve vlaku.

* Kecy při proslovech v krematoriu.

* Vybrat si povolání v patnácti.

Je nějaký zlozvyk, který naprosto vybočuje? Je nechutný, drsný, šokující?

Těch je určitě celá řada, vždycky záleží na tom, co člověk snese. Někomu přijde nechutné, když se někdo přihlásí se zlozvykem „Kuře se dá sníst celé i s kostmi“, jiný se zarazí až u zlozvyku: „Ochutnávám menstruační krev“ nebo „Šušně si namaže na chleba“.

Jaký zlozvyk je nejčastěji zmiňován?

Určitě je to kousání nehtů, ale ne proto, že by to byl nejčastěji se vyskytující zlozvyk, ale protože veřejnost nečastěji napadne. Já se neustále snažím od těchto klišé odvést pozornost – ve školách i na přednáškách, aby se každý nad svým chováním více zamyslel a nenapsal první věc, která ho napadne, protože ho za to okolí napomíná. Musím dotyčné vždy přivést k jinému způsobu přemýšlení, ukázat jim příklady a zbavit je ostychu.

Nejlépe to funguje na příkladu mých zlozvyků – sepsala jsem si jich asi sto a lidem se při pohledu na ten seznam vždycky dost uleví. Důležitý je při sběru i humor, schopnost brát věci s nadhledem a podívat se na svoje okolí jinou optikou. Když na to lidé přistoupí, dokážu v jedné třídě za hodinu sesbírat i dvě stě zlozvyků.

Jaké zlozvyky přiznávají partneři?

Řekla bych, že partnerské zlozvyky se hodně liší podle toho, jak dlouho je daná dvojice ve vztahu. Mladé dvojice třeba řeší sex: U sexu zpívá. Tichý orgasmus. Sleduje u toho detektivku.

Starší dvojice zase řadu stereotypů: Můj muž si myslí, že je chytřejší než já. Můj muž nosí už rok nefungující hodinky. Můj manžel nevytírá místnost do rohů. Můj manžel natírá okna i s hovínky od ptáků.

Co dalšího se mezi partnery objevilo?

Výborný zlozvyk zrovna nedávno poslala sedmdesátiletá paní Helena: „Paní Šedá, chtěla bych nahlásit manžela do té sbírky. Doma nenosí papuče, neuklízí po sobě věci, ručníky nechává na zemi, sešlapuje boty, nezavírá dveře, nedovírá ledničku, nezhasíná, neumyje si talíř po jídle, nechodí se psem, nekupuje dárky a ještě se tomu všemu blbě usmívá.

Co o nás vypovídají rodinné zlozvyky? Které lidé opět často zmiňují?

Na rodinných zlozvycích je dobře vidět, jak rozdílně vnímají určité činnosti jednotlivé generace. Třeba děti jako rodinné zlozvyky často uvádějí rodinné oslavy: „Slavíme i to, co nikdo nechce slavit“. Pak taky často lidé uvádějí hádky kvůli politice nebo nakupování ve slevách.

Spolupracujete na sbírce i se sociologem?

Zatím ne, jsem teprve ve fázi sběrů, pak vznikne Mendelova tabulka zlozvyků, kde zlozvyky postupně roztřídíme, na to naváže publikace a vrcholem bude velkoformátová akce na Mendel festivalu 2023.

Chápu to správně, že tato sbírka je takovou sondou do duše Čechů?

Loni mě oslovil ředitel Mendel Festivalu Jakub Carda, že v roce 2022 slaví 200. narozeniny zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel a zda bych nevytvořila nějaký projekt, který by ho představil široké veřejnosti. A vzhledem k tomu, že Mendel byl silný kuřák a současně zlozvyky jsou něco, co každého z nás provází životem, napadlo mě vytvořit Národní sbírku zlozvyků. Myslím, že právě zlozvyky nás odlišují od ostatních, definují i charakterizují naši osobnost a paradoxně nás i spojují. Přejeme si zdědit a předat ty nejlepší vlastnosti, ale čím jsme starší, tím je jasnější, kolik podobnosti v nás rodiče zanechali.

Současně jsem přemýšlela, jak je možné, že osobnost G. J. Mendela, která je v rámci objevů srovnatelná s Darwinem, moc lidí v Česku nezná, a co to vlastně o našem národu vypovídá. Místo klasické oslavy této osobnosti jsem proto zvolila opačný formát – zjistit něco o českém národu a jeho klasických zlozvycích.

