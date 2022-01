Další ze smutných příběhů hodnocení na prvním stupni. Školák, který se svým výpočtem u učitelky neuspěl, přitom podle rodičů matematiku na svůj věk ovládá velmi dobře, což dokazuje i 23 jedniček, které dosud dostal. Ačkoli při svém přemýšlení o úkolu došel ke správnému výsledku, učitelka mu neváhala napsat pětku. Jen proto, že »uvažoval jinak«. Když se podíváme na příklad, je zřejmé, jak klouček přemýšlel.

„Ve hře je zcela zjevně 57 kaštanů. Tento mezisoučet udělal žák mimoděk v hlavě, a protože 50 kaštanů bylo použito, je příklad i výsledek jasný. A učitelka namísto toho, aby žáka pochválila za nový přístup a dala mu zpětnou vazbu- typu »chybí mezisoučet«- hned mu napálila kouli,“ zlobí se pedagog a reformátor českého školství Robert Čapek, který úlohu i s hodnocením zveřejnil na sociální síti.

Proti známkování se však ozval tatínek druháka. „Výsledek slovní úlohy je slovní odpověď, která je správně. Grafické znázornění rovněž správně... A to, že umí ve druhé třídě převádění rovnice z jedné strany na druhou, bych považoval za plus a známku pokročilého logického, samostatného myšlení. Nerozumím skutečnosti, že jedničku dostaly děti za odpověď 50+7=57, zatímco Max pětku za rovnici 57-50=7, která naprosto přesně vystihuje zadání úlohy a je rovněž správně,“ zlobí se rodič, jehož identitu redakce Blesk.cz zná.

Problém pochopit, co udělal špatně, měl i samotný školák. Učitelka mu údajně pouze řekla, že »to nějak pomotal«. „Vlastně neví, proč dostal takto špatnou známku, když úlohu vypočítal dobře. Doma mi pak pětku oznámil slovy: "Tati, bohužel asi nejsem po tobě, ty matematiku umíš". Přitom naopak prokázal, že ji skvěle ovládá,“ vysvětluje tatínek chlapce, kterého mrzí, že pedagožka neocení samostatný úsudek, ale trestá nedodržení předepsaného metodické postupu.

Počítání kaštanů nakonec mělo dohru v podobě »opravy« příkladu. „O všem jsme si se synem povídali ráno při snídani a řekli jsme mu, ať se přihlásí, že si známku chce opravit. Což udělal, evidentně řekl, co si paní učitelka přála. Slovní úlohu zakončil stejnou větou jako v prvním případě a učitelka byla spokojená,“ popsala pro Blesk.cz chlapcova maminka.

Přezkoušení potvrdila i učitelka, která rodičům napsala, že syna ze slovní úlohy vyzkoušela a že už ví, že tomu rozumí. „Společně jsme se domluvili, když nějakému postupu nebude rozumět, ihned se přihlásí a vše spolu projdeme. Prosím, vysvětlete synovi, že to není ostuda se ve třídě před spolužáky zeptat i při testech," píše rodičům.

Pedagog Robert Čapek, který se případem také zabýval, jen nevěřícně kroutí hlavou. „Tady učitelka sugeruje, že to je vina žáka, že tomu nerozumí. Opak je pravdou: žák úloze skvěle porozuměl a učitelka jeho řešení ne. Nikde žádná omluva, nikde žádná pochvala, nikde přiznání vlastní chyby. A hlavně - co je to za učitelku: i kdyby žák úlohu popletl, i kdyby ji nerozuměl, napálí mu pětku a napíše červeně, aby potrénoval? To je vrchol nekompetentnosti," dodává odborník.

