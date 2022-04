Prvňáček se podle zadání špatně zorientoval a za nevhodně doplněné věty hned přišel trest. Místo vysvětlení a pomoci se už v první třídě dočkal čtyřky.

„Pokud učitelka hodnotí mizerně, je to pro žáky demotivující. A nejhorší je to v první třídě, kde se vztah dětí ke škole formuje a kde jsou všichni žáčci zprvu nadšení. Ale pokud učitelka nerozumí své práci, přijde studená sprcha. Jako u téhle „učitelky“ na ZŠ v Dolních Kounicích,“ píše Robert Čapek neboli Líný učitel, který na případ upozornil na sociální síti.

Ačkoli rodiče dítěte se vše snažili ve škole řešit, ničeho podle Roberta Čapka nedosáhli. „Dítě maminky schytalo od té doby další trojky a čtyřky. Ale takhle to mají s touto „učitelkou“ všechny děti. Dostávají špatné známky nejen z prvouky, ale třeba i z hudební výchovy. Nebo dvojku z diktátu: za jediné chybějící písmenko! V první třídě,“ popisuje situaci Robert Čapek, který se zaměřuje na vzdělávání pedagogů.

Chyby se v kvalitní výuce netrestají, říká Čapek

Jak by podle něho bylo v takovém případě vhodné postupovat? „Chyby se v kvalitní výuce netrestají, nepenalizují snížením známky. Měl by dostat zpětnou vazbu, která mu pomůže se chybu uvědomit," soudí Čapek. V tomto cvičení je navíc podle odborníka možné uznat i více řešení a učitelka by měla tedy nechat žáčka vysvětlit, jak na to přišel.

„Může to být i znak kreativity nebo nekonvenčního myšlení, které by učitelka měla podporovat nebo laskavě korigovat. Právě k těm nejmenším je potřeba přistupovat empaticky, laskavě a s pedagogickým citem, protože první roky jsou pro vztah ke vzdělávání klíčové," dodává pro Blesk.cz Robert Čapek.

Jde o známku, nebo podporu v učení?

Svůj komentář k předložené úloze pro Blesk.cz poskytla i Jindra Plamitzerová, metodička společnosti Scio a dříve také ředitelka základní školy. „Dítě v uvedeném příkladu pravděpodobně pouze nepochopilo (řekla bych dost komplikované) zadání. Jako učitel bych si před zhodnocením jeho práce položila např. otázky: Vysvětlila jsem dostatečně zadání? A není možné přijmout i řešení: Kupují Mírovi raketu, protože z obrázku to dítě vyčetlo? A pokud opravdu ne (což si nemyslím), není pak obrázek spíše matoucí?

Po zjištění příčiny chybování, nebylo by přínosnější namísto nekompromisní čtyřky dát dítěti možnost si cvičení opravit? Opět jsme u toho, zda jde učiteli o známku, nebo o podporu žáka v jeho učení," přemýšlí Plamitzerová.

Jindra Plamitzerová ze Scia se také vyjádřila k hodnocení nejmenších školáků. Způsob hodnocení dítěte v začátcích školní docházky má podle metodičky zásadní vliv na jeho pozdější vztah ke škole i k sobě samému a svým studijním možnostem.

„Bude do budoucna věřit ve své schopnosti a vydrží mu dosavadní přirozená vnitřní motivace k učení? Nebo naopak podlehne dojmu, že bohužel nepatří k těm šikovným a chytrým, a školní docházka tak pro něj bude víceméně ztrátou času dotovaná pravidelnou dávkou frustrace?" ptá se Plamitzerová.

Učitel biskupského gymnázia zneužíval nezletilé studentky? Policie prověřuje školu v Krupce Mnozí učitelé prvních ročníků si podle ní svůj vliv – nebo spíše moc nad dětmi – dosud jakoby dostatečně neuvědomují a trvají na zaběhlých způsobech počítání chyb, červených škrtanců a známkování. „Namísto toho, aby se věnovali rozpoznání, proč dítě chybu udělalo, a nasměrovali ho k tomu, aby příště plánovalo a udělalo svoji práci lépe. Jinými slovy, aby mu takzvaně místo trestu za neúspěch ukázali cestu k úspěchu. Pomoci v tom může mj. slovní hodnocení namísto odosobněného známkování," dodává Plamitzerová.

