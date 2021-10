Rodiče malých školáků ze židle nadzvedl test žáčka druhé třídy, který za pět chybějících teček na konci vět dostal dvakrát podtrženou pětku! A to i přes to, že zbytek cvičení měl naprosto správně. Co o takovém hodnocení soudí odborníci?

Hodnocení, které spustilo obrovskou diskuzi rodičů i učitelů, sdílel na facebooku Líný učitel pedagog, lektor a autor úspěšných publikací o moderní výuce Robert Čapek. „Opravdově a upřímně se stydím za každého učitele, který takto hodnotí, stydím se i za ředitele, který toto dovolí ve své škole, a stydím se i za každého učitele, který o podobném zvěrstvu ví, a nezasáhne,“ zlobí se Čapek.

Učitelka je »vynikající«?

Snímek zaslala maminka, která však nechce zveřejnit své jméno ani město, kam její dítě chodí do školy. Známku s vedením školy řešila, ale neuspěla. „Byla odmítnuta s tím, že daná učitelka je prý »vynikající«,“ popsal pro Blesk.cz Čapek.

V diskuzích pod fotkou na sociální síti se objevily velice protichůdné názory. „Toto mi přinést syn ze školy, tak tam jdu ihned udělat vítr! Jak demotivující,“ zlobí se jedna z maminek. Na ni ale okamžitě reaguje jiný diskutující. „Vítr byste měla udělat doma. Tečka za koncem věty musí být. Po tomto si to dítě alespoň zapamatuje. Zas tak hrozný to pro to dítě není.“

Svůj názor přidává i další diskutující. „Já dostala stejnou známku před mnoha a mnoha lety za úplně stejné chyby. Zapomněla jsem na tečky na konci vět. Dodnes si pamatuji, jak smutno mi bylo. Ale taky jsem už nikdy takovou chybu neudělala. Tak silný zážitek to pro mě byl. Takže kdo ví, jak to učitelka myslela.“

»Koule« za chybějící tečky na konci vět je ale podle Líného učitele alias Roberta Čapka naprosto nevhodná. „Bylo by to hloupé i na druhém stupni, ale na prvním je to neomluvitelné. Copak podobné "učitelky" jsou úplně zbaveny soudnosti, empatie a citu? Co by si pomyslely, kdyby podobné hodnocení přineslo jejich dítě nebo vnouče,“ ptá se lektor.

Expertka: Nekompetence vyučujícího

Blesk.cz se na názor zeptal také vývojářky testů z českého jazyka Scio, v minulosti také učitelky češtiny Mgr. Kateřiny Kotkové. Požadavek na to, aby děti správně vyznačovaly interpunkci, podle odbornice najdeme například i v katalogu požadavků k jednotným přijímačkám pro 5. třídu. Pro srozumitelnost textu je totiž správná interpunkce klíčová.

„O tom všem není sporu. Pokud ale mám žáka 2. třídy, který je rád, že píše psace a čitelně, a v rámci jednoho cvičení opakuje stejnou chybu několikrát, je hodnocení dvakrát podtrženou pětkou kvůli této chybě spíš projevem nekompetence vyučujícího než něčím jiným. Pro druháka je zkrátka toto hodnocení příliš přísné, a to odhlížím od toho, co mají letošní druháci za sebou,“ soudí Kateřina Kotková a dodává: „Cvičení, jako je toto, bych vůbec neznámkovala, nevidím v tom absolutně žádný smysl ani motivační prvek.“

Je-li navíc cvičení podle Kotkové takto strukturované, nevypovídá absolutně nic o tom, zda by žák interpunkci používal, kdyby psal souvislý text. „Naopak, dá se předpokládat, že v takovém textu by mu pravděpodobně tečky chyběly. Tady ale začíná každou větu na novém řádku, což ho nenavede k tomu, aby se zabýval ukončením věty předchozí. Není to zrovna didaktické, zcela upřímně moc nevím, k čemu takto strukturované cvičení reálně slouží," dodává.

Učitelka prvního stupně: Jde o cvičnou písanku

Podle učitelky prvního stupně základní školy v Praze Markéty Zelené, kterou Blesk.cz také oslovil, se nejedná o žádný test, ale o cvičnou písanku, u které je diskutabilní, zda by se vůbec nějaké známky měly dávat. „Každopádně je uvedené hodnocení naprosto nesmyslné. Ve druhé třídě se děti psát teprve učí, stejně tak užívat velké písmeno na začátku a tečku na konci věty.

Chyba je navíc opakující se jedna a ta samá, nikoliv pět chyb, měla by se tedy hodnotit sníženou známkou maximálně o stupeň, já bych však hodnotila jedničkou, protože ve druhé třídě mi nepřijde smysluplný systém snížení známky po jedné chybě,“ popisuje svůj pohled Markéta Zelená.

Pedagožka zároveň podotkla, že souhlasí s přístupem Líného učitele Roberta Čapka, že špatné známky nikdy nejsou motivací, pouze trestem. „Neznáme však podrobnosti zadání úkolu ani co mu předcházelo. Je škoda, že se k tomu nemůže vyjádřit i dotyčná paní učitelka. Nevím, jestli by ji to mohlo nějak obhájit, ale podobné situace by se měly řešit vždy s vyjádřením všech stran,“ dodala Zelená.

Opakující se chyba je jedna chyba

Stejný názor na hodnocení má i učitelka Lucie Čermáková, která učí čtvrtou a pátou třídu. „Opakující se chyba je jedna chyba. Vždyť přece, když si dítě myslí/neví, že je za větou tečka, tak je vlastně logické, že tu chybu zopakuje. Za mě je takové hodnocení naprosto neprofesionální a chybné. Hodnocení by mělo povzbuzovat, mělo by dětem pomáhat k lepším výkonům,“ popsala pro Blesk.cz Čermáková.

Jak tečku řešit?

Vývojářka testů z českého jazyka pro Scio Kateřina Kotková také uvádí způsob, jak podle ní celou situaci řešit. „S chybou, jako je tato, se dá pracovat v hodině i tak, aby si to děti pro příště zapamatovaly. Kdyby se věta například přepsala na tabuli, aniž by se řeklo, kdo chybu udělal (ono jich nepochybně bylo víc), mohly by děti přijít samy na to, že se jedná o věty, které přece ukončujeme tečkou, což tady chybí. Byla by to pro ně aktivita, která by jim nebyla nepříjemná, možná spíš naopak, a tu znalost by si z ní odnesly bez traumatu z pětky,“ uzavírá Kotková.

délka: 01:38.60 Video Jak správně zorganizovat čas školákovi? Videohub