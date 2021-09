Příběh je to téměř neuvěřitelný. Desetiletý školák byl 24. června se svou třídou na výletě v Lednici, paní učitelka mu svěřila na starost lékárničku. Jenomže po konci výletu ji Tobiáš zapomněl vrátit.

Když se večer vesnicí prohnalo tornádo a zanechalo po sobě zkázu a řadu zraněných, lékárnička se hodila. Tobiáš s maminkou vyrazili do ulic a klučina se ujal role samaritána.

„Ošetřil pána, který měl odřenou ruku a nohu, rány mu vydezinfikoval a obvázal. Tak pokračoval i u dalších pacientů,“ prozradila třídní učitelka Slávka Řehánková.

Utajené překvapení

Škola se rozhodla, že jeho statečnost a pohotovost odmění. Když se o tom dozvěděli záchranáři, které Tobiášův čin nadchl, připojili se také ke gratulantům.

„Tobiáš až do poslední chvíle netušil, že na něj čeká takové překvapení. Celá třída ztichla, byl to dojemný a silný zážitek. Stálo to za to, není nic hezčího, než šťastná tvář dítěte,“ řekl záchranář Karel Matějíček, který zasahoval právě v poničených Mikulčicích.

Škola teď má malého hrdinu. „Je to šikovný kluk, jsme na něj pyšní,“ řekla třídní učitelka. „Tobiáš je podle slov paní učitelky bezva kamarád, sportovec tělem i duší a nezkazí žádnou legraci. Teď už víme, že je to také kluk se srdcem na pravém místě, a když je to potřeba, pomůže těm, kteří jsou v nouzi," dodala. mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Ničivý živel

Bouřky s kroupami a také tornádo se přehnalo přes část Břeclavska a Hodonínska ve čtvrtek 24. června večer. Živel si vyžádal 6 mrtvých a více než stovku zraněných lidí. Nejvíce zasaženými místy byly obce Hrušky, Mikulčice, Lužice, městys Moravská Nová Ves a hodonínské části Bažantnice a Pánov. Tornádo poničilo 1200 domů, 200 z nich muselo být strženo.

VIDEO: 25 kilometrů zkázy: Policisté proletěli nad trasou tornáda.

délka: 05:11.58 Video 25 kilometrů zkázy: Policisté proletěli nad trasou tornáda Policie ČR