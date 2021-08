Před dvěma měsíci mu tornádo zničilo dům. Vít Pavka (56) z Mikulčic se tím ale nenechal zlomit. Přestěhoval se do vinného sklepu a chystá se na stavbu. Rodinné sídlo chce obnovit stůj, co stůj.

„Cíl mám jasný. Mít hrubou stavbu do zimy pod střechou. Stavba bude velmi jednoduchá. Základy, obvodové stěny, příčka a střecha. To by za dva až tři měsíce mělo jít,“ je přesvědčen Pavka.



Do té doby je připraven přebývat se svým psem Girou ve vinném sklepě.V zimě bude problém s vlhkostí a chladem. Má to ale i výhody, je tam klid,“ říká odhodlaně.

Pavka zatím neví, kolik peněz na obnovu dostane. „Obec ještě nestanovila klíč, jak bude sbírku dělit. Už jsem slyšel názory, že když to lidé poslali lidem, nemělo by to jít na obnovu obecního majetku. Na druhou stranu, z čeho to má ta obec jinak obnovit?,“ chápe problémy obce.



délka: 08:52.39 Video VIDEO: Další z odvážlivců, který natočil tornádo ve chvíli, když se hnalo jeho ulicí. Domu, kde se skrýval, to odneslo střechu Michal Pelikán

Fotogalerie 153 fotografií Oprava kostela v Moravské Nové Vsi 28. června 2021. Autor: Hynek Zdeněk

Naději dodávají Pavkovi lidé z celé republiky. „Někdo pomohl materiálně, někdo fyzicky, jiný finančně. Lidé ukázali velké srdce.přiznal trochu své obavy.Takto zaznamenal tornádo jeden z odvážlivců.