Ryby

Milé Rybičky, nezahrávejte si s ohněm. V práci to máte složité, tak si to nedělejte ještě horší. Jakmile půjdete do sebe, nadřízený na vás nebude tak vysazený. Stále nad vámi visí hrozba výpovědi, a to by se vám určitě nehodilo. Vezměte rozum do hrsti.