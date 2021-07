Situace v Mikulčicích je podle místních vyhrocená. Mnozí starostce Otáhalové vyčítají, že má zájem jen o záhonky, odmítá dobrovolníky, a dokonce jim zavřela noclehárnu v místní sportovní hale.

„Spletli si ubytování s hospodou, rušili noční klid,“ uvedla starostka a dodala: „Takovou dávku zloby, to jsem nikdy nezažila.“

Do obce přijel zjišťovat poměry i hejtman Jan Grolich, starostky se nakonec zastal. „Vyhrožovat starostce smrtí, kdy tady maká od nevidím do nevidím celý měsíc, to už je za hranou,“ uvedl.

Přiznala se

Výhrůžky vyšetřovala i policie. „Obviněná žena bydlící právě v této obci se při výslechu ke svému jednání doznala. Zodpovídá se z vydírání a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu," uvedl mluvčí Pavel Šváb. Ženě hrozí až čtyři roky vězení.

Obcí také zmítaly obavy o osud mnoha milionů na transparentní účtu obce. Ten nebyl koncem minulého týdne na webu banky dohledatelný. Odpůrci starostky ji na sociálních sítích obviňovali, že peníze ukradla. Za chybu ale podle hejtmana mohla banka.

