Škody po ničivém tornádu sčítají lidé také na tom, co označují za rodinné stříbro. Deset členek Ženského sboru Slováckého krůžku v Moravské Nové Vsi přišlo o zkušebnu, další hrůzu spáchal živel na jejich krojích.

„Každá z nás si je hýčká doma, ale ani to nepomohlo. Třeba já jsem poté, co tornádo profičelo náš barák, nenašla čižmy. Jiná děvčata postrádají nejrůznější součástky ze slavnostních i pracovních krojů. A něco je úplně zničené,“ posteskla si vedoucí sboru Jaroslava Sečkářová (53).

Nejde o maličkost, třeba kompletní sváteční dívčí kroj přijde až na 50 tisíc korun. Někde kroje živel z domů vysál a odnesl pryč, část nenávratně poškodil. „Některé mají navíc výjimečnou památeční hodnotu, předávají se totiž po generacích. Třeba zástěry zvané fěrtoch,“ prozradila Sečkářová.

délka: 01:20.57 Video V tornádem zasažené Moravské Nové Vsi uspořádali měsíc po katastrofě symbolické hodové odpoledne. Zdeněk Matyáš

Ani zpívat nešlo

Děvčatům nebylo po katastrofě do zpěvu a to doslova. „Když jsme se sešly poprvé po tornádu, nebyla nálada. Z hrdla jsme nevydaly ani hlásku, každý jen řešil, co má doma za spoušť,“ řekla vedoucí sboru.

Dva měsíce po hrůze už mají v adresáři první tři vystoupení. Náladu jim zvedl soubor Valtická krojovaná společnost, který pro ně založil sbírku. Z vybraných peněz doplní sbor z těžce zkoušeného městysu poničenou folklorní garderóbu.