Nadprůměrně teplé počasí přináší na řadě míst České republiky i tropické noci. Podle meteorologů budou teploty nezvykle vysoké až do prvního srpnového týdne. Kromě odpoledních maxim, které budou atakovat 30 stupňů si od vedra neodpočineme ani v noci. A to s sebou přináší velké potíže – nespavost.

Nespavost je nejčastěji se vyskytující spánkovou poruchou, jejíž hlavním příznakem bývá neschopnost usnout, přerušované spaní, časné buzení či náhlé narušení spánku doprovázené úzkostí.

Podle evropských statistik nespavostí trpí každý třetí. V letních měsících se pak potíže se spánkem, provázené denní únavou vyskytují i u lidí, kteří normálně problémy nemají. Na vině jsou právě tropické noci, kdy noční teplota neklesne pod hranici 20 stupňů Celsia.

„Ideální prostředí ke spánku představuje tmavá klidná místnost s teplotami pohybujícími se mezi 17 až 20 stupni. V létě, kdy je dlouho světlo a bývá velké teplo, může být proto obtížně takových podmínek dosáhnout,“ říká somnoložka MUDr. Lucie Hartmannová ze spánkového centra Rehabilitační nemocnice Beroun.

„Důležité je po nekvalitní noci nedospávat během dne,“ varuje s tím, že „lidský organismus se řídí cirkadiánními rytmy, které jsou vázány i na cyklus bdění/spánek. Pospáváním ve dne by mohlo dojít k jejich narušení a vzniku mnohých zdravotních komplikací jako je zvýšení krevního tlaku, glykémie či cholesterolu, vznik srdečních příhod, dále zhoršení depresí, nespavosti a kognitivních funkcí, což je problém především při řízení motorového vozidla. V neposlední řadě má nepravidelný režim vliv i přírůstek tělesné hmotnosti,“ dodává.

Kdo během roku dobře spí, může si v horkých dnech dopřát po obědě siestu, tj. 20 až 30 minut spánku, které osvěží a zvýší odpolední výkon. Jak si pomoci v teplých letních nocích? Základem je dodržování pravidel spánkové hygieny.

 Dostatečný pitný režim během dne, ale těsně před spaním už nepijte, i ledviny potřebují odpočívat.

 Alespoň 4 hodiny před usnutím nekuřte a nepijte kofeinové nápoje. Vyhněte se i sportování.

 To samé platí i pro alkohol. Sklenka vychlazeného vína ještě nikomu neublížila, ale nepřehánět to. I když možná snadněji usnete, zdravý spánek to nebude a budete se v noci častěji budit.

 V horkých dnech vynechejte těžce stravitelné pokrmy a zaměřte se spíše na těstovinové saláty a zeleninu. Vhodné je zejména krůtí a kuřecí maso, ryby, ořechy, ovesné vločky, fazole, špenát a mléčné výrobky, které obsahují aminokyselinu tryptofan. Díky němu se v těle tvoří „hormony dobré nálady“ melatonin a serotonin. Podporují zdravý spánek, psychickou vyrovnanost, ale hlavně ochlazují tělo, což je v létě víc než přívětivé.

 Uléhejte, až když jste skutečně unavení. V posteli nesledujte televizi, vyhýbejte se koukání do mobilních telefonů a čtení zneklidňující literatury. Využívejte postel pouze na 2 činnosti, sex a spánek.

Dále je důležité vytvořit vhodné spánkové klima:

 Větrejte pouze v ranních a večerních hodinách, kdy je chladnější vzduch. Během dne je dobré okna zavřít a zastínit závěsy, aby se v místnosti netvořilo horko.

 Během dne se snažte pobývat v teplotách nepřesahujících 25°C.

 Před spaním můžete místnost vychladit pomocí klimatizace. Rozhodně není vhodné ji používat celou noc. Dále dobře poslouží zvlhčovače vzduchu nebo mokré prostěradlo a větrák.

 Vlažná sprcha před ulehnutím také příjemně ochladí. Nepoužívejte však ke sprchování studenou vodu, vytvořili byste tělu teplotní šok. Pokud chcete posílit ochlazovací efekt, po koupeli nepoužívejte osušku a nechte kapky na těle zaschnout.

 V noci se přikrývejte pouze lehkou přikrývkou.

Video Video se připravuje ... Mluvčí hasičů o potížích při bouřkách na festivalech: V čem udělali organizátoři chybu? Bára Holá, Lukáš Červený