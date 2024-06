Zpět

Letos to opět nevyšlo? Míry 90-60-90 vás i přes usilovnou snahu opět minuly a představa plážových radovánek vás spíše děsí, než těší? Máte pocit hanby a selhání? Lékařka Kateřina Cajthamlová (62), kterou zná široká veřejnost z pořadu Jste to, co jíte, radí, jak se z neúspěchu nezhroutit a podívat se na sebe s laskavostí. Jen jeden úhel pohledu totiž neexistuje…