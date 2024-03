Zachytit v ordinacích praktických lékařů pacienty s rizikem řídnutí kostí dřív, než mají první zlomeniny – to je cíl Populačního programu časného záchytu osteoporózy, který v Česku odstartoval loni v dubnu. Doposud se ho zúčastnily tisíce pacientů. Ordinací, kde mohou lidé podstoupit specializované vyšetření kostí, navíc stále přibývá. Odborníci se tématu budou věnovat na 18. kongresu primární péče, který startuje 22. března v Praze.

Pacienty nic nevaruje

„Osteoporóza je jednou z nejčastějších metabolických chorob a týká se hlavně starších lidí. Způsobuje zlomeniny i při minimálním podnětu. Je ale bezpříznaková, a tak pacienty předem nic nevaruje. Proto je velmi důležitá včasná diagnostika,“ popisuje MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

V Česku utrpí osteoporotickou frakturu každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let. „Osoby s rizikem osteoporózy je třeba zachytit co nejdříve, důsledky jejich zlomenin totiž mohou být vážné a zvyšovat riziko úmrtí. Do jednoho roku po zlomenině krčku stehenní kosti u nás umírá 31 % nemocných. Na vyšetření ale rizikoví pacienti musí často dlouho čekat, ordinace odborných lékařů jsou totiž přeplněné,“ dodává MUDr. Šonka.

Prevence u praktika

Problém s nedostatečnou kapacitou specialistů na kostní metabolismus – osteologů – řeší právě Populační program časného záchytu osteoporózy. Vyšetření kostí mohou díky němu již téměř rok provádět také proškolení praktičtí lékaři a gynekologové. Pacienti v rizikové skupině nejprve v rámci dvouletých preventivních prohlídek absolvují pohovor a vyplní diagnostický dotazník.

„Týká se to žen rok po menopauze až do věku 59 let a mužů od 65–69 let. Lékaři u nich vyhodnotí riziko osteoporózy, a pokud je vysoké, pacienti následně podstoupí denzitometrii – podrobné vyšetření kostí,“ upřesňuje MUDr. Šonka a dodává, že ženy nad 60 let a muži nad 70 let mají na vyšetření pomocí denzitometru nárok už při všech preventivních prohlídkách.

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů Autor: blesk.cz

Před startem programu časného záchytu bylo v Česku dostupných asi 100 denzitometrů, což je přibližně polovina ve srovnání se standardem zemí Evropské unie. Jedním z cílů populačního programu tak je do roku 2026 síť denzitometrů zdvojnásobit. „Vzhledem k tomu, jak rychle jich přibývá, se to podle mě podaří už v letošním roce,“ říká MUDr. Šonka, který denzitometr využívá také. Ideální stav podle něj nastane, až bude na 50 000 obyvatel dostupný alespoň jeden takový přístroj.

Denzitometry v současné době chybí hlavně v regionech; ve větších městech, například v Praze a v Brně, jich už je dostatek. „Důležitý je jak včasný záchyt pacientů v méně závažném stadiu osteoporózy, tak prokázání tohoto onemocnění v případě podezření,“ doplňuje MUDr. Ivo Procházka, člen výboru Sdružení praktických lékařů.

Žádanku vystaví i gynekolog

Vyšetření pomocí denzitometru začal pacientům nabízet na začátku letošního roku a doposud jich provedl asi 250. „Jakmile známe výsledky, pacienty poučíme o rizicích, která jim hrozí. Vysvětlíme jim také, jak by měl vypadat jejich životní styl a stravovací návyky, a doporučíme vhodnou terapii. Tím vším se snažíme předejít nepříjemným zlomeninám, které osteoporóza způsobuje. Jejich léčba je náročná, zdlouhavá a bolestivá. V mnoha případech navíc s trvalými a život ohrožujícími následky,“ říká MUDr. Procházka.

Pokud praktický lékař v ordinaci denzitometr nemá, měl by při preventivních prohlídkách vystavit žádanku na měření hustoty kostní tkáně všem pacientům, kteří mají na tento typ vyšetření nárok. „Žádanku může vystavit také gynekolog. Všem pacientům doporučuji, aby se svého lékaře na provedení tohoto vyšetření zeptali při pravidelných prohlídkách a zkonzultovali s ním, kde denzitometrii podstoupit,“ dodává MUDr. Šonka.

Od 1. ledna letošního roku mohou praktičtí lékaři nemocné s osteoporózou ve svých ordinacích i léčit. „Vysoce rizikové pacienty a komplikované případy léčí i nadále specialisté osteologové. O ty ostatní se už ale můžeme postarat my. Pacientům nasadíme vhodnou léčbu a stanovíme termín kontrolní denzitometrie, který je důležitý jak z hlediska efektu terapie, tak jako psychické povzbuzení pacienta,“ uzavírá MUDr. Procházka.