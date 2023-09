Z výsledků bádání vyplývá, že obecně je přísun řady minerálních látek do našich těl nižší, než by odpovídalo dostupným doporučením. „Týká se to zvláště žen a také starších mužů,“ uvádí prof. Jiří Ruprich ze SZÚ, oborník na výživu. Málo hořčíku máme pak prakticky všichni. Výjimku tvoří pouze děti ve věku 4 až 6 let, u nichž rodiče obvykle dbají na vyváženou stravu.

Naopak nejnižší hodnoty vykazovaly dívky mezi 15 až 17 lety věku, kde chybí až v 92 %. Hořčík je přitom klíčový pro nervový systém. Podobná situace je také v případě draslíku, který potřebuje hlavně naše srdíčko. I tam je jeho příjem dostatečný u dětí, zatímco u dospělých chybí.

Motorem je zinek

Příjem zinku, který je motorem naší imunity, byl nižší, než by odpovídalo doporučením, opět u žen od 15 let věku a také starších mužů ve skupině nad šedesát roků. Vápník chybí především seniorům. Jeho nedostatek trápí 91 % žen a 81 % mužů zmíněného věku. Kalcium je přitom mimořádně důležité pro dobrou kondici kostí

Solíme přes míru

Asi nepřekvapí, že prakticky žádnému Čechovi či Češce nechybí sodík, který najdeme v kuchyňské soli. Více solí muži než ženy. Sůl přitom zvedá krevní tlak a může i poškodit ledviny.

Cévy v ohrožení

Na některé prvky je strava Čechů naopak bohatá. A to až příliš... „V případě fosforu bylo při srovnání s evropským doporučením riziko nedostatečného přívodu nízké, a to ve všech sledovaných populačních skupinách,“ uvádí profesor Ruprich. Fosfor najdeme v pečivu nebo třeba mléčných výrobcích. Přílišný příjem fosforu může poškozovat cévy.

Ženy bez železa

Železo chybí hlavně dívkám a ženám v plodném věku. Důvod je, že ho ztrácejí v souvislosti s menstruací. A tento nedostatek nestíhají příjmem z jídla pokrýt.

Kde najdeme, co potřebujeme?

HOŘČÍK: datle, banány, sušené meruňky, špenát, artyčok, vařená čočka, hrách, candát, tuňák, mandle, piniová semínka, kešu.

VÁPNÍK: tvrdé sýry, mák, mořské řasy, chia semínka, mořské ryby, ořechy, luštěniny, květák, kapusta či brokolice.

ŽELEZO: hovězí maso, jehněčí maso, játra, sója, droždí, ořechy.

ZINEK: vnitřnosti, tmavé maso, žloutky, mléčné výrobky a mořští živočichové.

