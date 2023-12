Stačí jen malý vzorek krve, a lékaři mohou zjistit, jestli za potížemi pacienta nečíhá srdeční selhání. Pokud totiž tento důležitý orgán není v pořádku, začne produkovat specifický hormon a jeho zvýšená přítomnost v krvi znamená, že člověk trpí srdečním selháním.

Přímo v ordinaci

Test může nyní provést praktický lékař, internista a kardiolog, a to rovnou u sebe v ordinaci nebo vzorek odeslat do laboratoře. „Testování je jednoduché a praktické. Pokud je hodnota označující přítomnost hormonu v krevní plazmě vysoká, pak je třeba poslat pacienta ke specialistům na další vyšetření a případné nasazení léčby,“ vysvětluje prof. MUDr. Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze. Podle něj by tyto testy měl lékař udělat v případě, že si pacient stěžuje na špatné dýchání, otoky nohou a únavu.

Rizikoví pacienti

„Na srdeční selhání musíme myslet například u pacientů s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, s chronickým onemocněním ledvin a u obézních. Dobrou zprávou je, že řada praktických lékařů už má tento testovací přístroj v ordinaci,“ pochvaluje si praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. „Velmi bychom uvítali, kdyby test prováděli také diabetologové, protože srdeční selhání cukrovku 2. typu často provází,“ upřesňuje prof. Linhart.

V rámci prevence

Sdružení praktických lékařů pracuje na tom, aby se testy na srdeční selhání staly součástí laboratorních odběrů prováděných při preventivní prohlídce. Na tu mají pacienti nárok každé dva roky. Testování by se mělo týkat všech lidí nad 55 let a rizikových jedinců.

Choroby srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku a ročně přibude 40 tisíc nemocných. Selháním srdce u nás trpí statisíce lidí a desítky procent o tom nevědí. Přibližně 50 % pacientů se srdečním selháním do 5 let zemře.

