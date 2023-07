Pokutu vyfasoval u domažlického okresního soudu lékař Jurij Talanov (40) za ohrožení pod vlivem návykové látky. Je to trest za incident z přelomu května a června před třemi lety, kdy nutil pacienta s podezřením na infarkt v ordinaci cvičit a opilého jej pak našli hasiči spát na střeše Domažlické nemocnice.

Lékař, kardiolog, kterého po pracovní stránce hodnotí zaměstnavatel velmi kladně, se na vině a trestu dohodl se státní zástupkyní. Domažlický soud vše posvětil, Talanov tak vyvázl s pokutou 50 tisíc korun. Verdikt je pravomocný.

Lékař dojel na úlet při noční službě z posledního květnového dne roku 2020. Tehdy ošetřil tři pacienty, poslední měl náběh na infarkt. To, co vyděšený muž s bolestmi na hrudi v nemocnici zažil, s ním pořádně otřáslo.

Kliky, dřepy, škytání

Sestra prý doktora nejprve nějakou dobu sháněla. „Pak přišel a řekl mi, že potřebuje zatížit srdce a abych udělal padesát kliků. Když jsem odmítl, chtěl po mně padesát dřepů nebo vyběhnout nemocniční schody,“ vzpomínal pacient. Nakonec zvedl padesátkrát židli a značně se mu přitížilo.

Nepřidal mu ani projev lékaře. Jak on, tak následně přivolaní záchranáři usoudili, že je pod vlivem. „Škytal, sotva stál na nohou. Nebylo mu rozumět, měl problémy s rovnováhou a opíral se o dveře,“ popsali svorně pacient i zasahující záchranář.

Podezření na ovlivnění alkoholem pojala i dispečerka záchranky, které Talanov tvrdil, že má převzetí pacienta do péče domluvené s doktorem Mengelem. Záchranka poté nebohého nemocného rychle převezla do nemocnice v Plzni.

Alkohol přiznal

Lékař alkohol přiznal, hájil se ale, že požil až poté, co ošetřil posledního pacienta. Měl prý doma rodinné problémy, které špatně snášel, ale nebyl nikdo, kdo by jej v práci zastoupil. „Dostal jsem se do velkého psychického stresu a myslel si, že alkoholem se mi uleví,“ uvedl Talanov.

Po neslavném ošetření se po lékaři v nemocnici slehla zem. Policisté procházeli špitál marně, doktora nakonec našli hasiči, spal na střeše. Nadýchal a požití alkoholu i přiznal. Od soudu nejprve odešel s tím, že vše bude řešit Lékařská komora, Krajský soud v Plzni ale případ po zásahu státní zástupkyně vrátil do Domažlic. Lékař se poté dohodl na pokutě, ta je pravomocná. Zákaz činnosti mu uložený nebyl.

VIDEO: Tenhle lékař byl dokonce agresivní na pacienty: Ordinoval opilý!

délka: 02:12.00 Video Video se připravuje ... Lékař byl agresivní na pacienty: Ordinoval opilý! TV JOJ