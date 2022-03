Ochranný limit se týká pouze léků. Nespadá sem ošetření u zubaře, oční operace, doplatky na zdravotnické pomůcky. I nové léky, které doslova zachraňují život, mají v lékárně vysoký doplatek. A ten se také do ochranného limitu nepočítá. To znamená, že pro člověka se vzácným nebo »drahým« onemocněním je jeho lék nehrazený. Tito nemocní pak musí u zdravotních pojišťoven prostřednictvím revizních lékařů žádat o úhradu ve výjimečných případech.

Co nespadá do limitu

● pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč

● u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1000 Kč

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. To znamená, že do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky. Nejsou uznávány ani částky za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim pojišťovny vrací.

Co je ochranný limit

Zdravotní pojišťovny bojují dvakrát do roka o pojištěnce, a tak se předhánějí v tom, aby nabídly svým stávajícím i novým klientům něco víc než konkurence. Každá zdravotní pojišťovna má zajímavé bonusy. Jen je potřeba se o to více zajímat. Pak ale máte šanci vytáhnout ze své pojišťovny nějaké příspěvky či slevy.

Házíte brožury svojí zdravotní pojišťovny Na co všechno a co všechno rovnou do koše a její internetové stránky ignorujete? Tak to děláte velkou chybu. Pokud si je prostudujete, můžete ušetřit i tisíce korun, a ještě podpořit své zdraví.

Pozor: Jste-li zaměstnanec, musíte sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěn; pokud změníte v době trvání zaměstnání svoji zdravotní pojišťovnu, musíte zaměstnavateli tuto změnu ohlásit do osmi dnů ode dne změny.

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za 12 měsíců k 1. dni kalendářního pololetí. Musíte pak vrátit původní zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce, a to do osmi dnů po datu změny. Nový průkaz vám bude včas doručen na adresu, kterou uvedete v přihlášce, a jím se budete prokazovat od data změny, tj. od 1. ledna, resp. od 1. července.

Jak na to?

2. Zajímejte se o novinky v prevenci

Čas je drahocenná komodita, ale zdraví ještě více. Už nic neodkládejte a začněte se o sebe a své zdraví starat hned. Nezanedbávejte pravidelné preventivní prohlídky u svého praktika, zajímejte se i o novinky, které v rámci prevence můžete využít. Ty nejzajímavější vám právě dnes přinášíme.

Naděje pro kuřáky

Loni byl spuštěn velmi důležitý screeningový program, který má za úkol zachytit nádory plic v raném stadiu. Plicní lékaři o tento nástroj usilovali řadu let a slibují si od něj zvýšení podílu pacientů, kterým lze nádor operativně odstranit – ze současných 15 % až na 50 %. Onkologické onemocnění plic je totiž nemoc, která zabije drtivou většinu těch, u nichž se objeví. Ničivost choroby spočívá v jejím »tichém« postupu. Zprvu se výrazně nehlásí, nebolí, a lidé s už jasnými příznaky tak přicházejí pro léčbu pozdě.

Vytipovaní lidé absolvují podrobnou cílenou prohlídku v krajském komplexním onkologickém centru. Vyšetření se po čase zopakují. Program by měl trvat pět let a jeho součástí je i odvykání kouření. Pacienty osloví praktičtí lékaři. Vyhledají silné kuřáky ve věku 55 – 75 let, kteří kouří krabičku denně. Kuřák sám může požádat svého praktického lékaře o toto vyšetření. Na lékaři pak je, aby případně vystavil doporučení.

Příspěvek na psychickou pohodu

Epidemie covidu-19 zahýbala nejen naším tělem, ale zatočila i s duší. Toho si je vědoma naše největší pojišťovna, VZP, která svým klientům – dospělým i dětem – nově přispívá na psychosociální podporu. Příspěvek je ve výši až 5000 Kč a určen je dětem i dospělým ve věku od 7 let. Pojištěnec absolvuje maximálně 10 sezení u vybraného terapeuta, kterého si vybere ze zveřejněného seznamu.

Jak se do programu zapojit? Je to jednoduché. Jestliže jste klient VZP, na adrese opatrujse@vzp.cz si požádejte o poukaz. První sezení můžete absolvovat až po datu vystavení poukazu, poslední poukaz můžete u terapeuta uplatnit na uskutečněná sezení nejpozději do 30. 11. 2022.

Na prevenci k očaři

Málokdo ví, že už od loňského roku mají nárok lidé mezi 45. a 61. rokem na vyšetření jednou za 4 roky u očního lékaře. Cílem je odhalit především počátek vzniku šedého a zeleného zákalu nebo poškození zraku v důsledku cukrovky. Doporučení vypíše praktický lékař.

Spolehlivější gynekologický test

Každý rok by ženy měly chodit na screening karcinomu děložního hrdla, který se provádí stěrem z děložního čípku. Nově se ženám ve věku 35 a 45 let dělá i takzvaný HPV DNA test, který by měl být přesnější a bude hrazen pojišťovnami. „Provedení HPV testu společně s cytologií ve 35 a ve 45 letech umožňuje dlouhodobé vyloučení rizika onemocnění,“ uvedl Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti.

