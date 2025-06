Zpět

na

Novinky čekají pacienty mířící do lázní. Zelenou k léčebným procesům vám od nového měsíce klidně vystaví také váš ošetřující lékař. Změny se týkají i choulostivých problémů. Ani pro lidi trpící větším únikem moči by už tato nepříjemnost neměla být překážkou, aby se do lázní vypravili.