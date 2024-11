Máslo je meziročně dražší takřka o polovinu, proto není divu, že se tuzemští konzumenti snaží ušetřit. Stejně jako Aneta. „Často dělám domácí věci, vzhledem k chuti a ceně je to pro mě výhodnější a také vím, z čeho co dělám,“ vysvětluje pro Blesk.

I ji pohoršuje cena másla v obchodech „Je to hrozné, zvláště když vím, za kolik je člověk schopný danou věc udělat,“ říká. Proto neváhala, a když v obchodě objevila šlehačku ve slevě, bylo jasno. Výrobku ten den končila trvanlivost, jedno balení tak vyšlo na pouhých 8 korun. Šlehačku dala do robotu, zapnula ho na střední výkon a čekala zhruba pět minut, než se začne oddělovat syrovátka. „Vzniklé máslo jsem poté dala do studené vody s ledem a pořádně proprala, aby nežluklo. To je celý proces,“ popisuje Aneta.

Dvě kostky za 46 korun

„Z šesti šlehaček bylo nakonec 566 gramů másla celkem za 46 korun,“ uzavírá spokojeně s tím, že takto vyrobené máslo bez problémů spotřebovala za několik dní.

„Jak je vidět, český člověk si vždycky poradí,“ pochválila Anetu jiná kuchařinka na sociální síti. „Výborný nápad, máslo v obchodě je neúnosně drahé a my používáme jen máslo,“ zamýšlela se další diskutující a dodala: „Také to zkusím. Vrátili jsme se ke starým praktikám našich babiček.“

Další žena si nad Anetiným nápadem povzdychla. „To jsme to dopracovali. Za covidu droždí a teď díky šílené ceně si vyrábíme vlastní máslo. Co bude příště? Budeme si dělat mouku?“ ptá se.

Odbornice: Pozor, tuky žluknou

Někteří diskutující se ale pozastavovali nad trvanlivostí takového produktu. Vždyť šlehačka už měla ten den datum spotřeby. Co na to odbornice na technologii výroby potravin Michaela Smolková?

„Tím, že z té smetany paní vyrobila máslo, její trvanlivost nijak neprodloužila. Právě naopak. Díky obalu tetrapak a chlazení může být konkrétně tato smetana ještě pár dní pořádku i po datu spotřeby, pokud nebude obal nijak poškozen. Po otevření obalu trvanlivost klesá. Takže tím, že paní smetanu vyšlehala a vyrobila z ní máslo, tedy zapracovala do ní vzduch a vystavila ji světlu a teplotě, snížila její trvanlivost,“ vysvětluje Michaela Smolková a upozorňuje, že tuky jsou velmi náchylné ke žluknutí.

„Tudíž tady hrozí, že másla vyrobená z prošlé smetany za pár dní vyhodí,“ upozorňuje expertka a dodává: „Ale samozřejmě, pokud bude smetana v pořádku a doma vyrobené máslo lidé zkonzumují co nejdříve, nemusí to být problém.“

Při výrobě másla v mlékárnách je situace jiná. „Moderní mlékárny mají výrobu másla vychytanou, ať už se bavíme o přísné hygieně, nebo o technologii výroby, tedy stloukání másla bez přístupu kyslíku a světla v téměř sterilním prostředí, kterou my doma nedokážeme zajistit. Máslo vyrobené v mlékárně bude mít vždy delší trvanlivost, než máslo, které si vyrobíme doma,“ upozorňuje expertka.

A jak je to v případě, že si v akci před vánočním pečením nakoupíme zásobu másla a šoupneme ho do mrazáku? „Máslo vydrží déle v mrazáku než v ledničce, ale procesy oxidace stále probíhají i během mražení. Než tedy máslo dám do mrazáku, zabalila bych ho ještě do vzduchotěsného obalu,“ uzavírá Michaela Smolková.

Fotogalerie 7 fotografií Vývoj cen potravin za první pololetí roku 2024 Autor: Jakub Kopřiva