Olivový olej enormně zdražil. A tak se s ním začalo rekordně podvádět, řádí i mafie

Milovníci salátů a grilování si v supermarketech během letošního léta jistě všimli jedné nepříjemnosti. Olivový olej zdražil, a to významně. Oproti loňskému roku stojí v průměru o celou stovku více, meziročně jde o 49procentní zdražení. Důvodem je hlavně špatná úroda v zemích, kde se olivy pěstují. Protože je ale poptávka po olivovém oleji stále vysoká, tato oblíbená pochutina se stále častěji stává obětí podvodů – EU jich letos zaznamenala rekordní množství.

Zatímco v červnu 2023 podle dat České distribuční stál v tuzemských obchodech litr olivového oleje v průměru 213 korun, během letošního června byl k sehnání v průměru za 318 korun. Je to o 105 korun více, zdražení je 49procentní. U žádné jiné potraviny nešla v posledních měsících cena nahoru tak razantně, jako u olivového oleje.

Tento velký růst s sebou nese několik efektů. První je, že lidé jej začali kupovat méně. „Prodej olivového oleje je nižší než minulý rok,“ potvrzuje mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl. Blesk Zprávy oslovily i jiné supermarkety, avšak uvedly, že nedokážou odpovědět kvůli probíhajícím dovoleným.

Druhým je, že s olivovým olejem se začalo rozsáhle podvádět. Na evropském trhu se vždy v určité míře objevovaly olivové oleje, které byly pančované nebo špatně označené, jenže letos evropské úřady těchto případů zachytily rekordní množství. Zatímco v prvním kvartálu roku 2018 dostal evropský systém, do kterého jednotlivé národní úřady hlásí detekované problematické potraviny, pouhých 15 oznámení, letos to bylo během prvních tří měsíců už 50 případů.

Jde přitom jen o oznámení, kdy potravina překračovala hranice. Pokud nepřekračovala, šizený olivový olej se do databáze dostat nemusel. Podle serveru The Guardian, který čísla získal, tak skutečný rozsah problému bude nejspíš daleko větší.

Osm kategorií olivového oleje

Nahlášené případy zahrnovaly olivové oleje, ve kterých byly zakázané substance, například pesticidy či byly říznuté jiným levnějším olejem. V jednom případě obsahoval olivový olej úlomky skla. Nejčastější nicméně bylo špatné označování.

Olivový olej má totiž osm kategorií. Nejkvalitnější a nejdražší je ten, který nese označení „extra panenský olivový olej“. Za ním se nachází „panenský olivový olej“ a tak dále. To, co se nyní začíná ve vysoké míře dít, je, že lahve nesoucí označení extra panenský ve skutečnosti obsahují olivový olej nižší kvality, čímž se někteří výrobci snaží ušetřit. Je to podvod, který někdy může být až na hraně zdraví – Německo například v únoru nahlásilo případ, že lahev s nápisem „extra panenský olivový olej“ obsahovala lampantový olivový olej, který se nedoporučuje ke konzumaci. Je určený k rafinaci a průmyslovým účelům. Dokonce se ani nemá maloobchodně prodávat.

Evropská komise nicméně tvrdí, že větší množství ohlášených případů neznamená automaticky zvýšené riziko pro konzumenty. Naopak to podle ní znamená, že evropské státy zlepšily mezi sebou komunikaci a zlepšily své metody na odhalování podvodů v potravinářství.

Více jak půlka balení v ČR nevyhověla

Přesto je jasné, že pančování souvisí převážně s rostoucí cenou olivového oleje. Loni v listopadu – to už masivní zdražování probíhalo – společně italská a španělská policie odhalila organizovanou skupinu, která právě do balení „extra panenského olivového oleje“ lila nevhodný lampantový olivový olej. V poutech skončilo 11 lidí a policie zabavila více než 260 tisíc litrů olivového oleje nevhodného ke konzumaci.

Jak ale ukazuje zmíněný případ z letošního února z Německa, tyto podvody to stejně zcela nevymazalo. Dokonce i české úřady by mohly vyprávět. „Výsledky letošní kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zaměřené na kvalitu olivových olejů v tržní síti ČR ukázaly, že 67 % hodnocených vzorků nesplnilo požadavky právních předpisů. Nejzávažnější zjištění představovaly ty olivové oleje, které při hodnocení neodpovídaly označení ‚extra panenské' a ve skutečnosti se jednalo o oleje nižší kategorie,“ uvedla v prosinci 2023 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

„Dva z takto vyhodnocených vzorků dokonce odpovídaly kategorii ‚lampantový olej', který není určen k maloobchodnímu prodeji a je určen pouze k dalšímu zpracování,“ dodala. Nevyhovující bylo 14 vzorků z 21 hodnocených, všechny byly zakoupeny v českých obchodech. Blesk Zprávy inspekci oslovily s dotazem, jak se letos situace vyvinula, ale nedostaly odpověď.

Na olivy je přílš horko a sucho

A proč vůbec olivový olej tak zdražil? Může za to především špatná úroda v důsledku klimatických změn. Španělsko, které produkuje více než polovinu světového olivového oleje, zažívá už několik let velmi dlouhá období sucha a teplot přes 40 stupňů. Olivovníky sice vysoké teploty potřebují, ale tohle je nevhodné i pro ně.

Předběžné odhady Mezinárodní rady pro olivy (MOV) uvádí, že produkce oliv za roky 2023 a 2024 spadne v porovnání s roky 2018 a 2019 o 27 procent. Zřejmě by měla být 2,4 milionů tun, přitom odhadovaná poptávka je 2,6 milionů tun. Oliv tak může být nedostatek.

„Zažíváme v našem oboru nejtěžší momenty v historii,“ přiznal letos v květnu pro server CNBC Miguel Angel Guzman, obchodní ředitel společnosti Deoleo, která je největším producentem olivového oleje ve Španělsku. Kromě změny klimatu za to podle něj může prudký růst cen, vysoké úrokové sazby a vysoká inflace.

Pokud olivové oleje nemají vymizet, odvětví bude muset projít hlubokou transformací, je přesvědčen. Španělští pěstitelé podle něj oslavují každý déšť, který přijde.

„Změna klimatu je již realitou a my se jí musíme přizpůsobit,“ konstatuje výkonný ředitel MOV Jaime Lillo. Vědci podle něj testují jednotlivé odrůdy olivovníků a hledají ty, které se nejlépe zvládnou vypořádat s nedostatkem vody. Zástupcům oboru je totiž jasné, že klimatický problém se jen tak nezlepší – a postihuje de facto celé Středomoří.