Když paní Janě přinesl pošťák vyúčtování plynu, rozlepila obálku ještě na ulici. „Myslela jsem, že sebou seknu na tom chodníku. Doplatit musím firmě Innogy za odběr skoro 42 tisíc. Na to nemám,“ svěřila se Jana Urbanová.

Už rok a půl přitom žije v domě sama, v květnu 2021 jí zemřel manžel, na kterého byla smlouva u Innogy vedena. „Většinou jsme mívali přeplatky, anebo jen minimální nedoplatky, ale něco takového, to jsem opravdu nikdy neviděla,“ kroutí hlavou vitální důchodkyně. Začala proto pátrat, proč má najednou zaplatit tolik peněz.

Vysoký tarif

„Zašla jsem na pobočku Innogy v Děčíně, kde mi bylo sděleno, že po smrti muže mi vystavili smlouvu novou. Zařadili mě přitom mezi zcela nové klienty a nastavili vysoký tarif. Po 10 letech u Innogy,“ nechápe rozhodnutí společnosti paní Jana. Zálohy jí přitom nechala společnost stejné, a tak namísto 12 tisíc dál platila měsíčně 5600 korun. Dluh za spotřebu narostl do pro ni astronomických výšin. „Tak vysoké zálohy bych ale stejně neměla z čeho platit. S elektřinou by to bylo přes 14 tisíc, a to je výše mého měsíčního důchodu,“ zoufá si žena.

Innogy: Nesdělila údaje

Co o případu říká Innogy? Paní Urbanová prý zřejmě nesdělila, že smlouva na jejího muže vznikla v době, kdy spolu byli manželé. „V rámci GDPR nám nepřísluší se ptát zákazníka, zda měli společné jmění manželů a zda byla smlouva uzavřena za doby manželství. Na toto nás musí upozornit zákazník. V případě paní Urbanové neevidujeme požadavek na zachování stávající smlouvy, proto byla se zákaznicí uzavřena nová smlouva,“ vysvětlil mluvčí Innogy Martin Chalupský.

Společnost je dle mluvčího připravena s paní Janou domluvit další postup. „Budu ráda, když se to vyřeší. Je zvláštní, že tam nikomu nedošlo, když jsem říkala, že mi umřel manžel a potřebuji plyn přepsat na sebe, že jde o pokračování smlouvy, a ne o zcela novou,“ nechápe postup plynařů seniorka.

Co dělat?

Jak se vyhnout situaci, do které se dostala Jana Urbanová? „Dodavatel energií nemusí mít informace o tom, že smlouva byla podepsána v rámci společného jmění manželů. Tuto informaci je dodavateli proto potřeba oznámit a požádat o změnu kontaktních údajů stávající smlouvě – nikoliv žádat o uzavření nové smlouvy,“ říká mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort.

Víte, že...

...přepis smlouvy pro odběr plynu či elektřiny je možný pouze v případě úmrtí jednoho z manželů? Mezi pozůstalými dětmi, sourozenci či dalšími příbuznými to energetické společnosti neumožňují.

délka: 30:05.36 Video Video se připravuje ... Jan Béreš: Jak se vyznat ve fakturách za energie? Andrea Ulagová