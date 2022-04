Jako u každé podpory ze strany státu ale platí, že člověk dostane jen to, o co si požádá. Řada lidí má pocit, že stát je obří moloch, kterého obyčejní lidé nezajímají. Pomocnou ruku nabízí akce Blesku Odborníci na telefonu.

1. Starobní důchod: Více peněz od června

Starobní důchodci získají od června vyšší důchod. Stát ale nepřidá všem stejnou částku. Zvýší se jen procentní výměra, a to o 8,2 procenta. Mimořádnou valorizaci schválila vláda kvůli vysoké inflaci.

Dvě složky důchodu

Každý důchod se skládá ze dvou částí. Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, zůstane ve výši 3900 korun. Zvýší se ale procentní výměra (zásluhová část), která se u jednotlivých důchodů liší.

Příklad: průměrný důchod je 16 300 Kč. Základní výměra zůstává na 3900 korun. Procentní výměra (12 400 korun) se zvýší o 8,2 %. Celkem tak průměrný důchod vzroste na částku 17 317 korun.

Jen stáří nestačí

Na důchod nemá nárok každý. Kromě věku je nutné získat i potřebnou dobu pojištění (mít »odpracováno«). V současnosti je to 35 let. Chybějící roky pojištění mají vliv na výši budoucího důchodu, ale můžou způsobit, že nárok nebudete mít vůbec. To se nejčastěji týká dlouhodobě nezaměstnaných. Nezískají ho ani ti, jejichž zaměstnání se nedá do »odpracovaných« let započítat (zpravidla jde o dohody o provedení práce, nebo dokonce práce »na černo«).

Rada: Sledujte si roky

Vyplatí se průběžně hlídat, jestli ČSSZ eviduje všechny vaše »odpracované« měsíce a roky. Nejsnazší je to zdarma ověřit na ePortálu ČSSZ (pokud máte elektronickou identitu). Jednou ročně můžete teké zdarma požádat o tzv. informativní osobní list důchodového pojištění. Pokud v něm zjistíte nějaké nesrovnalosti, můžete je řešit dřív, než dosáhnete důchodového věku.

