Býk

Mars je sice ve vašem znamení, ale tvoří nepříjemnou konjunkci s Uranem, což může zapříčinit hádky na pracovišti. S kolegy si vcelku rozumíte, ale s nadřízeným je to horší. Pokud byste se s ním dostali do křížku, mělo by to negativní dopad na kariéru.