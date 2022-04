Americká modelka, herečka a hvězda OnlyFans Courtney Clenney (25), známá spíše pod přezdívkou Courtney Tailor, byla policií zadržena a později převezena do psychiatrické léčebny poté, co údajně ubodala svého přítele Christiana Obumseliho (†27).

Modelka a influencerka Courtney Tailor má na Instagramu přes dva miliony sledujících, je hvězdou na platformě OnlyFans a objevila se dokonce ve videoklipu ke skladbě Me, Myself & I od G-Eazyho a Bebe Rexha. I to ji přineslo chtěnou popularitu - Courtney se dostala až do Hollywoodu a zahrála si například ve filmu Americké psycho nebo seriálu The Lying Game. Teď je ale její jméno spojováno s vraždou Christiana Obumseliho (†27) se kterým sexy kráska chodila.

K fyzickému násilí docházelo často

K tragickému incidentu došlo v neděli večer v luxusní budově One Paraiso americkém Miami. „Víme, že mezi nimi došlo k fyzické potyčce, než byl Christian pobodán,“ sdělil deníky Daily Star mluvčí tamní policie. Policii a záchrannou službu měla zavolat právě Courtney, kterou policie podezřívá z vraždy. Bezprostředně po incidentu vyhrožovala, že si sáhne na život, tak musela být převezena do psychiatrické léčebny. Christian útok nepřežil a v nemocnici byl prohlášen za mrtvého.

Fyzické spory a hádky byly podle blízkých a sousedů často na pořadu dne. „Viděli jsme, jak ho ona udeřila," řekla deníku Daily Star Ashley Vaughnová, blízká kamarádka Courtney. „Nikdy jsem ale neviděla, že by bil on ji,“ doplnila. „Z toho, co jsme mezi oběma osobně zažili, věříme, že Christian by ji nepostavil do pozice, kdy by ho musela bodnout, aby se ochránila,“ dodala ještě Vaughnová.

Na OnlyFans přidávala obsah i po smrti přítele

Influencerka by měla být stále v psychiatrické léčebně a zatím ze strany policie nečelí žádnému obvinění z vraždy Christiana. Otázkou ovšem zůstává, jak mohla dívka den po zadržení na OnlyFans přidávat vyzývavé fotky.