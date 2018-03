Česká firma dala lidem neomezenou dovolenou. Personalistka: „Plošně je to absurdní“

Brněnská firma Artin nabídla svým přibližně 200 zaměstnancům netradiční benefit v podobně neomezené délky dovolené a prý se jí to vyplácí. Informovala o tom server Seznam Zprávy. Někteří lidé si loni vybrali i 40 dnů dovolené, přesto si splnili všechnu svou práci. Riziko se jí vyplatilo, ale zavádět něco takového plošně, to považuje personalistka Jitka Součková za absurdní. Podle expertů jsou přitom neotřelé benefity stále častější, firmy tím reagují na nedostatek volných pracovníků v Česku.

Novinku v podobně neomezené dovolené zavedla brněnská firma loni. „Nechtěli jsme diskuse, jestli to bude 5 nebo 6 týdnů a řekli jsme, ať si každý vezme, kolik chce. Protože věříme, že naší lidé jsou natolik zodpovědní, aby dokázali skloubit povinnosti a své volno,“ řekl pro Seznam ředitel společnosti Jan Najvárek.

Neomezená dovolená má ale několik podmínek. Zaměstnanec si jednoduše nemůže odjet na půl roku pryč. Musí si důsledně plnit závazky ke svým klientům a volno si bere jen se souhlasem svého týmu. A když je zaměstnanec mimo firmu třeba dva měsíce, musí se firmě finančně vyplatit.

Až dvakrát více dovolené než ostatní

„Průměrně si lidé vzali 26 dnů dovolené. A neovlivnilo to projekty ani náladu v týmu,“ zhodnotil Najvárek jednoroční fungování benefitu. Někteří lidé si vzali až 40 dnů, jiní vyčerpali sotva 20.

Dejte se k popelářům, dostanete 50 tisíc. Firma láká na štědrý náborový příspěvek

„Tato firma do toho šla s určitým rizikem, ale vyplatilo se jim to,“ řekla pro Blesk Zprávy Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment. Podle ní je ale taková praxe možná jen ve firmách, které pracují projektově, což je případ třeba IT firem. „Neumím si představit, že výrobní firma třeba pro své operátory výroby zavede neomezenou dovolenou. To je absurdní,“ dodala s tím, plošné rozšíření podobného benefitu v Česku je nepravděpodobné.

Hitparáda benefitů | infografika Blesku

Masáže i 24hodinová školka

Kvůli velmi nízké nezaměstnanosti a tedy nedostatku pracovníků na českém trhu láká řada firem nové lidi na nejrůznější netradiční benefity. Mezi ně patří třeba zkracování pracovní doby o půl hodiny denně nebo nadstandardní služby. „Například jedna výrobní firma na Vysočině bude spouštět 24hodinovou školku. Nabízejí to kvůli tomu, že mají nepřetržitý provoz, takže lidé, kteří půjdou na noční směnu, si mohou vzít dítě s sebou,“ říká Součková.

Za stravenky už jíme 25 let. Čeká je elektronizace a možná i konec

Podle ní se stále více rozšiřuje i starost o zdraví zaměstnanců. „Firmy častěji nabízejí třeba masáže nebo pomáhají svým lidem pořídit speciální židle, aby při práci vhodně seděli. A stále častější jsou také firemní posilovny nebo fitness,“ dodala.

Vlastní fitness pro zaměstnance má například energetická firma Innogy ve své budově v Praze. Lidé si tam mohou jít zacvičit kdykoliv v pracovní době a práci si mohou odložit na později. „U vstupu jsou speciální čtečky, které čas strávený při cvičení odpočítávají z pracovní doby,“ řekl mluvčí firmy Martin Chalupský.