Postaví se Česko Unii? Zvažuje připojení k žalobě proti limitům na znečištění ovzduší

Česko se možná přidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) tvrdí, že se jeví jako vhodné přidat se k ní jako vedlejší účastník na straně Polska. Vyplývá to z materiálu ministerstva, o kterém by měla být informována vláda. Úřad ČTK sdělil, že Babišův kabinet by měl problematiku řešit už na svém středečním jednání. Záměr kritizují ekologické organizace. Aktivisté Greenpeace v úterý kvůli tomu vylezli na balkon MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu.