Pasažér Ryanair natočil pracovníka letiště, jak ukradl z kufru reproduktor

Na party ostrově Ibiza natočil jeden z cestujících krádež v přímém přenosu. Na záběrech videa je vidět, kterak zaměstnanec místního letiště, jenž má na starost nakládání kufrů do letadla, otevírá jeden z nich a vzápětí z něj krade přenosný reproduktor. Strčí jej do kapsy a zapne zip. Nemá však tušení, že ho to brzy bude stát místo.

Autor videa okamžitě vše nahlásil policii a pachatel byl ještě ten den zadržen. Nyní čelí obvinění z krádeže a byl pochopitelně vyhozen z práce, ve které pracoval pouhé tři dny!

Letiště nakonec dohledalo původního majitele kufru, kterým byl teeneger cestující z Ibizy se svojí maminkou. „Byla jsem ráda, že nám ten reproduktor vrátili, koupila jsem ho synovi k narozeninám,“ vypověděla později matka poškozeného pro španělský list Diario de Ibiza.

Video: