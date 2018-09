Video hrůzy: Kamioňák si hrál s telefonem, rozmačkal auto s matkou a dětmi

Telefonovat za volantem je závažný přestupek, přesto ho v Česku páchá pořád víc a víc řidičů. Bohužel, tento jev je celosvětový a právě kvůli jeho důsledkům vzniklo video, ze kterého doopravdy mrazí v zádech.

Na něm můžeme vidět tragickou nehodu kamionu, který řídí Tomasz Kroker, původem z Polska. Stačí, aby jen chvíli nedával pozor, a na telefonu si hrál s muzikou, jak později i vypověděl u soudu. Když pak zvedne hlavu, je už pozdě, aby zareagoval.

V plné rychlosti vletí do kolony stojících vozů a první z nich rozmetá téměř na padrť. V autě umírají čtyři lidé. Tracy Houghtonová (†45), její syn Ethan (†13) a Joshua (†11). Umírá také dcera partnera Tracy, jedenáctiletá Aimee Goldsmithová. A právě její tatínek, Mark Goldsmith, byl tím, který vše na vlastní oči viděl a mohl na video popsat, jak hrozné je přijít o rodinu kvůli používání telefonu za volantem.

Na snímku, který má lidi především varovat, mluví i matka malé Aimee a otec Ethana a Joshui.

„Nepoužívejte telefony za volantem. Zabijete sebe, nebo někoho jiného,“ říká na videu Kate Goldsmithová. „Někdy jedu a vidím řidiče, jak koukají do telefonu, a strašně mě to štve. Kdyby tak viděli tu zkázu, kterou to napáchalo v mojí rodině nebo i v ostatních rodinách. Dělají ze svého řízení potencionální zbraň. Je to strašné,“ dodává se smutkem a zlostí na tváři.

Tomazs Kroker za zabití čtyř lidí dostal ve Velké Británii desetiletý trest odnětí svobody. Život to ale nikomu nevrátí.