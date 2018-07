Očité svědectví tragédie na festivalu u Žďáru nad Sázavou: Jak se chlapec (†5) dostal pod kola vláčku

K tragédii došlo na jedné z křižovatek v areálu westernového městečka okolo půl čtvrté odpoledne. Nepomohl ani okamžitý přílet záchranářského vrtulníku, který dosedl v bezprostřední blízkosti neštěstí. „Jedná se o dítě,“ konstatovala ředitelka krajské záchranné služby Vladimíra Filová. „Ze zákona a s ohledem na pozůstalou rodinu, se k zraněním, které utržilo, nebudeme vyjadřovat,“ odmítla poskytnout jakékoliv informace. Stejně skoupí byli i policisté.

Blesku se však v průběhu sobotního večera podařilo spojit s očitými svědky události. „Myslím, že řidič toho vláčku zastavil před křižovatkou a dával přednost automobilu jedoucímu zprava,“ informoval Blesk.cz starší muž, jehož obytný karavan měl stát jen pár metrů od místa tragédie. Podle jeho slov, maminka dvou dětí, která s nimi jela ve vláčku, jeho zastavení asi špatně vyhodnotila. Chlapce (†5) přejel vláček na festivalu u Žďáru nad Sázavou. Marně ho půl hodiny oživovali

„Ona si asi myslela, že to je konečná zastávka, a chlapce zřejmě vysadila, nebo možná klučík sám vyskočil z vagónku ven, to jsem přesně neviděla,“ popisovala událost další svědkyně. V tu chvíli se prý vyhlídková souprava znovu rozjela a chlapec zřejmě dostal strach, že mu maminka i se sourozencem ujede. Právě to měl být podle svědků osudný okamžik, kdy se dítě dostalo pod kola vagónu.

„Já jsem na tom vláčku seděla, když se to stalo, a vím, jak to bylo. Vláček dával přednost a slečna, co ten vláček komentovala, řekla, že si můžou vysednout z vláčku. V tu dobu se maminka s chlapečkem zvedli a začali vystupovat z vláčku. Vláček se rozjel a přejel chlapce s tím, že otec s druhým dítětem seděl dál ve vláčku. Všichni jsme řvali na řidiče ‚zastav‘,“ popsala událost další svědkyně na Facebooku. Chlapec (†6) zemřel v nafukovacím hradu: Atrakci převrátil silný vítr

„V současné době k tragédii nebudeme poskytovat žádné další informace,“ odmítla zjištěné informace Blesku potvrdit mluvčí policie Jana Kroutilová. „Policisté okolnosti, které tragické nehodě předcházely, prověřují. S ohledem na velké emoce a pozůstalou rodinu se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ dodala mluvčí.

V sobotu odpoledne, bezprostředně po vystoupení zpěvačky Lucie Bílé, organizátoři festivalu minutou ticha uctili památku tragicky zemřelého malého návštěvníka westernového městečka. „Zbytek programu, ve ztišeném režimu, jsme se po dohodě s interprety rozhodli věnovat památce zesnulého,“ informoval novináře majitel zábavního parku Libor Šikl. Organizátoři pak zcela zrušili závěrečný ohňostroj. Mišku (†4) přejel autobus, pod který vlezl za pejskem: Pochybil řidič, nebo rodiče?

Jízda Safari vláčkem, který westernovým městečkem a jeho okolím projíždí vždy od 10 do 18 hodin, je pro návštěvníky spojena s komentovanou prohlídkou celého areálu zábavního parku. Cena projížďky vyjde na dva šikláky, což je místní měna nabízená v automatech v areálu. Za sto korun vám z nich vypadnou vždy tři šikláky. Řidiče vláčku po osudné tragédii podrobila policie dechové zkoušce s negativním výsledkem. Podle svědků, řidič vůbec netušil, že mu ze soupravy někdo vystoupil.