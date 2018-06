Šarlatán s titulem MUDr.: Lékař Šula si účtoval 666 tisíc za nepovolené léky!

Praktiky šarlatánů institutu AKTIP, mezi nimiž jsou i vystudovaní lékaři, rozkrývá Blesk od konce května. Nechat jim dvanáct tisíc »na dřevo« za jedno sezení, nebylo podle svědectví čtenářů Blesku, kteří jim uvěřili, nic neobvyklého. Dalšího podvodníka s titulem MUDr. teď odhalili Reportéři ČT. Doktor Jan Šula zvolil opravdu tvrdý kalibr.

„Švagrové odebral krev a poslal fakturu na 31 tisíc. Jenže nebylo tam jméno, kdo rozbor dělal, podpis, razítko,“ popisoval v reportáži Michal Brajer, jehož příbuzná trpí roztroušenou sklerózou. Když se na výsledky podívali odborníci, byli v šoku. „Na první pohled jsou to úplné nesmysly. Tohle je podvod non plus ultra,“ okomentoval »zprávu « profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog. „Jsou tu metody, které se překrývají. Testu bych nevěřila ani několik sekund,“ doplnila profesorka Eva Havrdová, vedoucí Centra pro léčbu roztroušené sklerózy 1. LF UK.

Doktor Šula nabídl pacientce léčbu na rok. „Šlo o vakcíny. Stálo by to 26 tisíc eur (666 tisíc Kč, pozn. red.),“ popsal pan Brajer. V rozpisu byly údajně medikamenty. Jaké? To je otázka. Jsou nedohledatelné... Vrcholem je podle profesorky Havrdové položka »infuze i.v.« „Znamená to, že je vám něco podáváno do žíly a není tu napsáno co. Něco naleju do žíly za tři tisíce eur (76 000 Kč, pozn. red.). To je slušný!“ řekla lékařka.

Musíte mi věřit

Michal Brajer se vydal za doktorem Šulou, aby se dozvěděl, o jaké léky jde. Vybavil se skrytou kamerou. „Proč vás to zajímá?“ odpovídal arogantním tónem Šula. Na otázku, co od údajných léků lze čekat, odpověděl. „Vy můžete čekat jenom uzdravení. Musíte věřit mně, že to, co dělám, vás uzdraví. Já vám garantuji tímhletím uzdravení. Mám lidi 10 let po léčbě a jsou v pohodě,“ vyprávěl báchorky. Jenže roztroušená skleróza je nevyléčitelná... „Deklarovat, že někdo umí chorobu vyléčit, by bylo na Nobelovu cenu a nepochybně by se o tom vědělo,“ říká profesorka Havrdová.

Statisíce korun vytahal lékař Jan Šula i z dalších. Třeba z rodiny Sloukových, kdy léčil autismus syna (7) vakcínami, jejichž složení neprozradil. „Zaplatili jsme přes dvě stě tisíc. Syn se ale zhoršoval a on nám napsal, že mu máme dát 105 tisíc a on připraví další vakcíny. Čekal jsem na něj v Praze u silnice, vyskočil z audiny, já mu dal obálku a on zase odjel,“ líčí pan Miroslav. Sice jim přišly injekce, ale už nikdy lékař nevzal telefon. Podveden se cítí i další pacient František Polák. „Byl jsem u něj desetkrát, stálo to na tři sta tisíc a výsledek léčby byl nula,“ líčil muž, který trpí roztroušenou sklerózou.

Odstřihli ho!

Doktor Jan Šula v Česku spolupracoval s Klinikou endala, ta se od něj po reportáži distancovala. Na webových stránkách se přitom předtím chlubila spoluprácí s ním i Institutem Biomolekulární Medicíny ve Švýcarsku (i když na uvedené adrese podle zjištění ČT zdravotnické zařízení nesídlí), včera už byla stránka nedostupná.

Zástupce endaly MUDr. Jan Vojáček na Facebooku uvedl: „Zodpovídám pouze za svoje činy a z těch jsem připraven nést vždy osobní zodpovědnost. Takže pranýřování za večeři s Klímovou (ředitelka AKTIP, pozn. red.) a nyní za Šulu je pouze něčí projekce mé osoby do jejich činů, za které jsou zodpovědni jedině oni. Já s nimi v ordinaci nejsem, já nejsem žádný jejich garant.“ Blesk chtěl mluvit i s doktorem Janem Šulou, jeho asistentka slíbila, že kontakt předá. Do uzávěrky se však neozval.

Nesmí je použít

„Žádný z uvedených léků (doporučených doktorem Šulou, pozn. red.), pokud se vůbec jedná o léčivé přípravky, není v České republice registrován. To znamená, že nemůže být používán. Pokud by to lékař chtěl použít, musí to nahlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. A to se v tomto případě nestalo,“ řekla Helena Rögnerová, náměstkyně ministra zdravotnictví.

Lékařem je, ale...

Doktor Jan Šula promoval v roce 1985 na LF v Praze. „Můžu potvrdit, že je členem České lékařské komory, nicméně s ní nekomunikuje a neaktualizuje své údaje. Co se týče reportáže České televize o jeho praktikách, zjistíme si informace, a rozhodneme, zda se tím budeme zabývat. Nejlepší by bylo, kdyby se na nás obrátil někdo z poškozených pacientů,“ řekl mluvčí komory Michal Sojka.

Šula se např. v talk show Jana Krause chlubil, že je 1. český člen Britské lékařské komory. Je to lež! „Byl jím skutečně Jan Šula, ovšem jiný. Stalo se tak už v roce 1937,“ řekl Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos.