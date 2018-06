Vražda dívky (†14) v Doubici: Obžalovaný se u soudu uspokojoval, míní psychiatr Cimický

Všichni přítomní v soudní síni nemohli uvěřit tomu, co obžalovaný Martin Ch. (35) před senátem odvyprávěl. Ačkoliv je obviněný z brutální vraždy nezletilé dívenky a pokusu o vraždu šestnáctileté dívky, před soudem se neštítil odvyprávět lidem i ty nejmenší detaily jeho sexuálního života se starší z dívek.

Často mluvil i o věcech, které s předmětem jednání přímo nesouvisely, za což ho soudkyně několikrát napomínala. "Řekla, že by chtěla mít sex s hříbětem," prohlásil Martin Ch. Soudkyně se ptala, jestli k tomu došlo, a on potvrdil, že u toho byl.

Přeživší je mi ukradená: Obviněný z vraždy v Doubici šokoval u soudu. Sledovali jsme ONLINE

Dále rozebíral, že jeho šestnáctiletou partnerku znásilňoval nevlastní bratr, ona sama pak měla svého bývalého přítele vydírat nařčením, že ji znásilnil, což pak dělala i obžalovanému. Jejich vztah byl podle popisu Martina Ch. celkově velmi zvláštní.

"Já jsem dopoledne pracoval, odpoledne jsme chodili na koně, večer jsme se spolu učili a pak koukali na filmy. Kdyby tam nebyl sex, tak to bylo normální rodinné soužití," popisoval. "Začali jsme se líbat, chtěl jsem jí sundat podprsenku, protože měla pouta. Nůžkami jsem jí rozstřihl podprsenku. Seděl jsem na ní a líbal ji na prsou, dal jsem jí palec a ukazováček proti sobě a trochu jsem ji přiškrcoval, jako jsme to dřív dělali."

Otřesné detaily vraždy dívky (†14) v Doubici: 5,5 hodiny mučení

Psychologové, kteří Martina Ch. vyšetřovali, na něm neshledali žádnou poruchu, která by bránila jeho obžalobě. Podle posudků byl v době činu příčetný a plně si uvědomoval, co dělá. Jeho chování u soudu ale mnohé šokovalo. "Vypovídá to o určitém stupni exhibicionismu. To, že může své zážitky sdělovat na veřejnosti ho do jisté míry uspokojuje," řekl Blesk.cz psychiatr Jan Cimický.