Pedofil Petr přezdívaný Plyšáček učil ve školkách holčičky tanečky. Hlídala ho jen uklízečka

Říká si Plyšáček a tím, že je pedofil, se netají. Sám přiznal, že ho přitahují holčičky od jednoho do deseti roků. Pro pedofily vedl i internetové stránky a tvrdil, že jim chce pomoci, aby nebyli nebezpeční. Tomu se dá ale těžko uvěřit. Petr D. (38) z Prahy byl zatčen a obviněn ze sexuálního zneužití několika malých dívek. Pozor, z informací o tomto muži se se vám může udělat špatně.

Petr D. pořádal dětské tábory a na několika desítkách mateřských škol vedl sám taneční kroužky pro ty nejmenší děti. Ty učil tančit, zpívat a natáčel si je při tom. Navenek působil jako zkušený pedagoga tanečník. Ve skutečnosti mu ale nešlo o dobro dětí, ale o vlastní zvrácené potěšení.

Policie ho viní ze zneužití několika malých holčiček. Případ však komentovat nechce. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme poskytovat žádné informace. Na případ je uvaleno informační embargo, figurují v něm nezletilí,“ řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa listu MF Dnes, který o případu informoval.

Plyšáček měl být podle něj před pár týdny načapán osmiletou dívkou v restauraci v Lysé nad Labem. Holčičku osahával a choval se k ní nechutně, až si toho všimla prodavačka a incident natočila na mobil. Záznam předala policii, která později v Petrově počítači nalezla mnoho fotek a videí s holčičkami ze školek. Na jedné z nich sedí u klavíru a na klíně má dítě. Otec udal vlastního syna (17) policii: V jeho mobilu našel pedofilní fotky dítěte (2)

Další snímky jsou údajně mnohem více znepokojující a na jednom z těch drsných dokonce zneužívá holčičku na táboře. Kriminalisté následně zjistili, že matka z Ústí svou dceru pedofilovi prodávala. Deník uvedl, že Petr si založil agenturu, se kterou objížděl školky po celé metropoli.

„Znala jsem ho, viděla jsem jeho hodiny v naší školce, dokonce dělal i tábory pro děti,“ zavzpomínala ředitelka školky v Praze 4. S dětmi tančil 3 roky, než spolupráce skončila. „Nebylo to kvůli žádnému problému, jen jsme si vzali jógu a jiný druh cvičení,“ vysvětlila ředitelka.

Na hodiny podle ní vždy někdo dohlížel. „Nebyl s nimi rozhodně sám, vedle byla uklízečka,“ prohlásila. Na uklízečku se odvolávala i ředitelka další pražské školky. „My máme školku ochráněnou, na kterýkoli kroužek, kterýkoli. Vždy dohlíží učitelka nebo uklízečka,“ řekla. Skupina žen zlynčovala pedofila. Přistihly ho, jak utíká z ložnice dívky (10), kterou chtěl znásilnit

Ve školce na východu Prahy hlídán nebyl. „Rodiče podepsali souhlas, že si děti přebírá lektor a po dobu kroužku za ně zodpovídá on,“ prozradila její ředitelka. Od rodičů vybíral peníze, 800 Kč za půlrok nebo dvojnásobek za rok. Ve školce na východním okraji Prahy byl naposledy před dvěma roky.

Ani tady nebyl podezřelý. Obviněný muž si prostory v areálu školky pronajímal a od rodičů dětí vybíral peníze. Obvykle 800 korun za pololetí, nebo rovnou 1 600 korun za celý školní rok. Tady na něj ale nedohlížel nikdo. Spolupráce skončila, když školka zrušila všechny kroužky.

Petr býval členem Československé pedofilní komunity známé jako Čepek. Tam měl ale problémy s ostatními uživateli. Napadal a urážel ostatní pedofily. Administrátoři mu hrozili vyhozením za urážky na chatu. Citace jedné z mírnějších: „Potřeboval jsem podržet od někoho igelitku. Matka od Janičky řekla, že mi ji Janička podrží. Já na ni – před asi 10 dospělými: Ty mi podržíš?“ Dívku (4) znásilňoval při natáčení dětského porna přítel její matky. Žena ho měla za vysněného muže

Jeden z uživatelů se ohradil s tím, že by se nedivil, kdyby mu za to dal nějaký tatínek pěstí. Plyšáček odvětil: „Já bych si ji natáhl či roztáhl sám. Stačilo by, kdyby mi ji přivedl...“ Petr poté komunitu opustil a v prosinci 2015 si založil vlastní. Označil ji jako „bezpečné sídlo obdivovatelů holčiček“.

Reportér MF Dnes narazil na jeho stránky už před dvěma lety. Tehdy souhlasil s rozhovorem s tím, že mu jde o osvětu. Chtěl ale zůstat anonymní. „Mám mladšího syna, učím mnoho dětí, jsem dosti známý, předčasný coming out by znamenal obrovské množství bolesti pro nesmírné množství lidí.“ Nakonec změnil názor a rozhovor odmítl.

