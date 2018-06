Záhadná smrt krásné Iriny (†18): Co se dělo před skokem z balkonu internátu?

Studentka Irina pocházela z města Ivano-Frankivsk ležícím na jihozápadě Ukrajiny. V Prešově studovala druhý rok na Fakultě výrobních technologií Technické univerzity. Ubytována byla ve studentském domově na Budovatelské, jen jednu ulici dál, jak sídlí fakulta. V pondělí večer krátce před desátou vypadla z okna v osmém poschodí. Podle svědků zřejmě vyskočila. Krátce předtím ji však viděli v dobré náladě, s partou se bavili.

„Oslavovali obhajoby. Byla v pohodě, veselá,“ řekl webu Pluska.sk ukrajinský student Oleksander (20). On a jeho kamarádi nechápou, co se mohlo stát. Na internátu je zakázané pít alkohol. „Na akademické půdě by se neměl požívat alkohol. Jak si někdo v osobních věcech přiveze alkohol, my tomu nezabráníme. Míváme často hygienické kontroly, když něco takového zjistíme, tak je upozorníme. Ale jsou dospělí a pokoj je jejich soukromý prostor,“ říká ředitel Marek Dufala. Záhadná smrt na kolejích v Prešově: Irina (†18) se po pádu z 8. patra nabodla na tyč

Irina bydlela v rohovém pokoji na nejvyšším poschodí sama, její spolubydlící se před měsícem odstěhovala. V čase tragédie u ní nebyl nikdo. Během pádu se děvče stehnem napíchlo na přibližně půlmetrovou železnou tyč, která slouží jako opora pro železné řetězy oddělující parkoviště od zeleně. Ubohé Irině nebylo po pádu pomoci, přivolaní zdravotníci byli bezmocní. Šok zažili nejen zde ubytovaní studenti, ale i obyvatelé okolních domů.