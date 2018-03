Zvrat v případu pašeračky Terezy: Data z jejího mobilu spustila zatýkání!

Soud měl podle dřívějších informací v případu jednat až v sobotu 17. března, nakonec se k případu ale vrátil o týden dříve. Nešlo ale o žádné dlouhé stání, před soudcem Tereza strávila pouhých 15 minut. O propuštění na kauci, ve které stále doufá, se navíc vůbec nejednalo. Na konci jednání se ovšem alespoň dočkala malého dárku – konzul jí přinesl dopis od rodiny, poštu totiž ve vězení přijímat nesmí.

Spolu s Terezou eskorta přivedla poprvé ještě dalšího obviněného. Jde o muže jménem Shoaib přezdívaného Sunny, který jí zajišťoval ubytování a měl se také starat o údajné focení. O pomoc s těmito záležitostmi ho údajně požádal jeho bratr, který je kamarád bosse celého gangu Tárika.

Soud s pašeračkou Terezou: Zatkli další členy gangu! Konzul jí předal »dárek«

Když soudce odročoval jednání na 20. března, vyšlo najevo, že obviněných už je víc. „Tam máme informaci, že by měli být předvedeni před soud ještě další dva obvinění,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Podle serveru Pakistan Point by mělo jít o dva Pákistánce, Aftaba Anwara a Harúna Afrida. Na ty ale policie zřejmě nepřišla na základě Terezina udání, jako tomu bylo v Shoaibově případě. „Byli zajištěni na základě dat z telefonu pašeračky,“ píše totiž server.

Soud už také dostal písemné vyhotovení obvinění Češky. „Existuje v urdštině, ale není ještě přeložené do angličtiny,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí. „Nemáme ho zatím k dispozici,“ dodala.

Nové video Terezy z Pákistánu: Zakulacená pašeračka se řehtala do kamery!

Pákistánští celníci Terezu H. zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v ženině kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Video Terezin milenec Tárik je ve vazbě, tvrdí pákistánská televize - Tereza Kühnelová 1080p 720p 360p REKLAMA